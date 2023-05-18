تقارير جزائرية تكشف تفاصيل الشكل المتوقع لتصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

كشفت تقارير إعلامية جزائرية تفاصيل الشكل المتوقع للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والذي سيعتمده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اجتماعًا اليوم بالجزائر، لمناقشة عدد من الملفات، يأتي على رأسها شكل ومواعيد تصفيات إفريقيا لمونديال 2026، الذي سيقام بكل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وستقام كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وسيكون نصيب القارة السمراء، 9 مقاعد مباشرة بالإضافة إلى ثلث مقعد سيتم حسمه عن طريق الملحق العالمي.

الشكل المتوقع لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

ووفقًا لما ذكرته تقارير جزائرية، فإن الدور الأول للتصفيات، سيقام بنظام المجموعات، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ 54 إلى 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات.

ويتأهل متصدر كل مجموعات من المجموعات التسع بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم، بينما سيخوض أفضل أربع منتخبات صاحبة المركز الثاني في مجموعاتها، ملحقًا قاريًا، يتأهل منه منتخبًا واحدًا إلى الملحق العالمي، ليخوض مباراة مع منتخب من قارة أخرى، في طريقه نحو بلوغ النهائيات.

وسيخوض كل منتخب 10 مباريات في مرحلة المجموعات، من أجل التأهل المباشر إلى المونديال.

أضافت التقارير أن مشوار تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، سينطلق في الحادي عشر والثاني عشر من نوفمبر 2023، على أن يختتم دور المجموعات، يوم 18 نوفمبر 2025.