الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير جزائرية تكشف تفاصيل الشكل المتوقع لتصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

كشفت تقارير إعلامية جزائرية تفاصيل الشكل المتوقع للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والذي سيعتمده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اجتماعًا اليوم بالجزائر، لمناقشة عدد من الملفات، يأتي على رأسها شكل ومواعيد تصفيات إفريقيا لمونديال 2026، الذي سيقام بكل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وستقام كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وسيكون نصيب القارة السمراء، 9 مقاعد مباشرة بالإضافة إلى ثلث مقعد سيتم حسمه عن طريق الملحق العالمي.

الشكل المتوقع لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

ووفقًا لما ذكرته تقارير جزائرية، فإن الدور الأول للتصفيات، سيقام بنظام المجموعات، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ 54 إلى 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات.

ويتأهل متصدر كل مجموعات من المجموعات التسع بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم، بينما سيخوض أفضل أربع منتخبات صاحبة المركز الثاني في مجموعاتها، ملحقًا قاريًا، يتأهل منه منتخبًا واحدًا إلى الملحق العالمي، ليخوض مباراة مع منتخب من قارة أخرى، في طريقه نحو بلوغ النهائيات.

وسيخوض كل منتخب 10 مباريات في مرحلة المجموعات، من أجل التأهل المباشر إلى المونديال.

أضافت التقارير أن مشوار تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، سينطلق في الحادي عشر والثاني عشر من نوفمبر 2023، على أن يختتم دور المجموعات، يوم 18 نوفمبر 2025.

كأس العالم 2026 اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 مونديال 2026 الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

الأكثر قراءة

ضد جشع التجار.. الحكومة تواجه المتلاعبين بالأسواق.. وحملات واستجابة للشكاوى

عميد تجارة الإسكندرية: روسيا دعمت مصر بمشروعات كبرى كالسد العالى والضبعة النووى

قمة جدة.. مطالب العرب من القادة: إنهاء النزاعات المسلحة ومعالجة الأزمة الاقتصادية

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

الآن.. بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

تجديد حبس سيدة بتهمة ترويج الهيروين بروض الفرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة