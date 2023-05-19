الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

الذهب
الذهب

مازال يثير البحث عن أسعار الذهب الأهمية وكذلك الجدل مع الانخفاض الملحوظ في أسعاره منذ أيام وترقب سعره خلال الفترة القادمة.


أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر


نعرض خلال هذا التقرير أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 في مصر في آخر تحديث للأسعار في نهاية تعاملاته في السوق المصري.


يستمر المعدن الأصفر في الانخفاض مثل الأيام السابقة والذي ساعد أو كان السبب في هذا الانخفاض هو قرار الحكومة بإعفاء الواردات من الذهب الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة ستة أشهر.


أسعار الذهب اليوم الجمعة
سعر جرام الذهب من عيار 24
بيع 2,514 جنيه 
شراء 2,537 جنيه

 

سعر جرام الذهب من عيار 22
بيع 2,305 جنيه 
شراء 2,326 جنيه


سعر جرام الذهب من عيار 21
بيع 2,200 جنيه 
شراء 2,220 جنيه


سعر جرام الذهب من عيار 18
بيع 1,886 جنيه 
شراء 1,903 جنيه


سعر جرام الذهب من عيار 14 
بيع 1,467 جنيه 
شراء 1,480 جنيه


سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,257 جنيه 
شراء 1,269 جنيه


سعر الأونصة 
بيع 78,194 جنيه 
شراء 78,905 جنيه


سعر الجنيه الذهب 
بيع 17,600 جنيه 
شراء 17,760 جنيه

 

سعر الكيلو 
بيع 2,514,286 جنيه 
شراء 2,537,143 جنيه


تسلسل متوسط أسعار الذهب الأيام الماضية


17 مايو
عيار 24    1,970  جنيه 
عيار 21   1,724 جنيه 
عيار 18   1,477 جنيه 
عيار 14  1,149 جنيه 
عيار 12    984.90 جنيه


16 مايو 
عيار 24    1,977  جنيه 
عيار 21    1,730  جنيه 
عيار 18    1,483  جنيه 
عيار 14    1,153 جنيه 
عيار 12     988.51 جنيه


15 مايو 
عيار 24    2,004  جنيه 
عيار 21     1,753  جنيه 
عيار 18    1,503  جنيه 
عيار 14     1,169  جنيه 
عيار 12     1,002 جنيه 

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