مازال يثير البحث عن أسعار الذهب الأهمية وكذلك الجدل مع الانخفاض الملحوظ في أسعاره منذ أيام وترقب سعره خلال الفترة القادمة.



أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر



نعرض خلال هذا التقرير أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 في مصر في آخر تحديث للأسعار في نهاية تعاملاته في السوق المصري.



يستمر المعدن الأصفر في الانخفاض مثل الأيام السابقة والذي ساعد أو كان السبب في هذا الانخفاض هو قرار الحكومة بإعفاء الواردات من الذهب الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة ستة أشهر.



أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب من عيار 24

بيع 2,514 جنيه

شراء 2,537 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 22

بيع 2,305 جنيه

شراء 2,326 جنيه



سعر جرام الذهب من عيار 21

بيع 2,200 جنيه

شراء 2,220 جنيه



سعر جرام الذهب من عيار 18

بيع 1,886 جنيه

شراء 1,903 جنيه



سعر جرام الذهب من عيار 14

بيع 1,467 جنيه

شراء 1,480 جنيه



سعر جرام الذهب من عيار 12

بيع 1,257 جنيه

شراء 1,269 جنيه



سعر الأونصة

بيع 78,194 جنيه

شراء 78,905 جنيه



سعر الجنيه الذهب

بيع 17,600 جنيه

شراء 17,760 جنيه

سعر الكيلو

بيع 2,514,286 جنيه

شراء 2,537,143 جنيه



تسلسل متوسط أسعار الذهب الأيام الماضية



17 مايو

عيار 24 1,970 جنيه

عيار 21 1,724 جنيه

عيار 18 1,477 جنيه

عيار 14 1,149 جنيه

عيار 12 984.90 جنيه



16 مايو

عيار 24 1,977 جنيه

عيار 21 1,730 جنيه

عيار 18 1,483 جنيه

عيار 14 1,153 جنيه

عيار 12 988.51 جنيه



15 مايو

عيار 24 2,004 جنيه

عيار 21 1,753 جنيه

عيار 18 1,503 جنيه

عيار 14 1,169 جنيه

عيار 12 1,002 جنيه