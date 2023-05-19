أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر
مازال يثير البحث عن أسعار الذهب الأهمية وكذلك الجدل مع الانخفاض الملحوظ في أسعاره منذ أيام وترقب سعره خلال الفترة القادمة.
أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر
نعرض خلال هذا التقرير أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 في مصر في آخر تحديث للأسعار في نهاية تعاملاته في السوق المصري.
يستمر المعدن الأصفر في الانخفاض مثل الأيام السابقة والذي ساعد أو كان السبب في هذا الانخفاض هو قرار الحكومة بإعفاء الواردات من الذهب الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة ستة أشهر.
أسعار الذهب اليوم الجمعة
سعر جرام الذهب من عيار 24
بيع 2,514 جنيه
شراء 2,537 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 22
بيع 2,305 جنيه
شراء 2,326 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 21
بيع 2,200 جنيه
شراء 2,220 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 18
بيع 1,886 جنيه
شراء 1,903 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 14
بيع 1,467 جنيه
شراء 1,480 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,257 جنيه
شراء 1,269 جنيه
سعر الأونصة
بيع 78,194 جنيه
شراء 78,905 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 17,600 جنيه
شراء 17,760 جنيه
سعر الكيلو
بيع 2,514,286 جنيه
شراء 2,537,143 جنيه
تسلسل متوسط أسعار الذهب الأيام الماضية
17 مايو
عيار 24 1,970 جنيه
عيار 21 1,724 جنيه
عيار 18 1,477 جنيه
عيار 14 1,149 جنيه
عيار 12 984.90 جنيه
16 مايو
عيار 24 1,977 جنيه
عيار 21 1,730 جنيه
عيار 18 1,483 جنيه
عيار 14 1,153 جنيه
عيار 12 988.51 جنيه
15 مايو
عيار 24 2,004 جنيه
عيار 21 1,753 جنيه
عيار 18 1,503 جنيه
عيار 14 1,169 جنيه
عيار 12 1,002 جنيه