يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، وخاصة محبي القلعة البيضاء، عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على أسوان بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.

ترتيب الزمالك وأسوان في الدوري المصري

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة جمعها من 27 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة، وتعادل في سبعة وخسر مثلها.

على الجانب الآخر، يتربع فريق أسوان حاليًا المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في سبع وخسر 13 مباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وأسوان