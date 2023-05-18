الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وأسوان

الزمالك
الزمالك

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، وخاصة محبي القلعة البيضاء، عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على أسوان بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.

ترتيب الزمالك وأسوان في الدوري المصري

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة جمعها من 27 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة، وتعادل في سبعة وخسر مثلها.

75 دقيقة.. الـVAR يحرم الزمالك من الهدف الثانى فى شباك أسوان

على الجانب الآخر، يتربع فريق أسوان حاليًا المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في سبع وخسر 13 مباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وأسوان

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي211650407+3353
2فيوتشر27131223016+1451
3بيراميدز2514743817+2149
4الزمالك2712773926+1346
5المقاولون العرب2891363125+640
6الاتحاد2612493028+240
7فاركو2881372726+137
8المصري2881372630-437
9إنبي28106122934-536
10سموحة2881192932-335
11سيراميكا كليوباترا2761382726+131
12أسوان2887132634-931
13غزل المحلة2887132439-1531
14الإسماعيلي27611102632-629
15البنك الأهلي28610122935-628
16الداخلية28512112435-1127
17طلائع الجيش26510112737-1025
18حرس الحدود2637161435-2116

 

الزمالك ترتيب الدورى المصرى مباراة الزمالك واسوان أسوان جدول ترتيب الدوري المصري

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