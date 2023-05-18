620 دارسًا يجتازون اختبارات فصول محو الأمية فى كفر الشيخ

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، متابعة إختبارات فصول محو الأمية ضمن مشروع "المصريون يتعلمون"، خلال شهر مايو بمشاركة 620 دارسا أُميا على مستوى محافظة كفر الشيخ تمت الاختبارات لعدد 62 فصل على مستوى الإدارات الفرعية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الدولة المصرية تسعى دوماً إلى زيادة المعرفة وتنمية الوعى لدى المواطنين، وتنمية مهاراتهم فى ضوء استراتيجية "بناء الإنسان المصري"، متطرقاً إلى المجهودات التي تبذلها الدولة في هذا الشأن في إطار توجيهات القيادة السياسية.

ويحقق المشروع نجاحاته بالمحافظة بتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، إبراهيم غنيم مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار بكفر الشيخ، صبحى عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، فوزي حسيب مدير المشروعات، وإشراف ومتابعة تنفيذية باسم سعيد والدكتورة سهام البشبيشي منسقي محو الأمية بالمديرية.

وتنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ عدة فعاليات ثقافية وتوعوية ورياضية في مختلف مراكز الشباب المنتشرة في ربوع المحافظة وخاصة ذوي الهمم منهم من أجل دمجهم في المجتمع وإزالة أي عوائق من الممكن أن تواجههم، ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأيضا بمتابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك حفاظاً على صحة وسلامة كافة المواطنين خوفًا من إصابتهم بهذا الفيروس والعمل على مواجهته والقضاء عليه.