رئيس جامعة قناة السويس يناقش آليات تطوير التحول الرقمى مع مساعد وزير التعليم العالى

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور شريف السيد كشك مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، وذلك قبل مشاركته كعضو لجنة مناقشة لرسالة ماجستير بكلية الهندسة، شهد اللقاء الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

هذا ورحب الدكتور ناصر مندور بالدكتور شريف كشك، لافتاً إلى أن الرسالة التى تتم مناقشتها تتناول استخدام تقنيات الحوسبة في مراقبة شبكات المياه، وتناول اللقاء أهمية التحول الرقمي بالجامعات المصرية والخطوات التي حققتها جامعة قناة السويس في هذا الملف.

حضر اللقاء الدكتور عمرو أحمد الشريف بجامعة مصر المعلوماتية، والدكتور محمد فاروق عبدالقادر بكلية الهندسة جامعة بورسعيد، والمهندس أسامة عمار المدير الإداري لفرع المعهد تكنولوجيا المعلومات فرع الجامعة.

جدير بالذكر أن الرسالة مقدمة من الباحثة سلمى صبحي بكالوريوس هندسة كهربائية شعبة الاتصالات والإلكترونيات.