الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 وموعد الإعلان عن نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية

الإعدادية الأزهرية
الإعدادية الأزهرية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 وموعد الإعلان عن نتيجتي الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية من المواضيع التي يزداد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض من خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر. 

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023

الحصول على النتائج 

ومن خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 يمكن الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية من خلال رقم الجلوس والاسم، وذلك عبر الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن النتائج من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية 

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن النتائج من خلال الضغط على هذا الرابط 

https://www.azhar.eg/splash.html

- اضغط على الزر الخاص بجملة "خدمات الأزهر الشريف".

- الضغط على الزر الخاص بـ"نتائج الشهادات الأزهرية".

- الضغط على نتيجة الشهادة المطلوب معرفتها سواء لأحد صفوف النقل أو الشهادة الابتدائية الأزهرية أو نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لدور الثاني 2022-2023.

- القيام بإدخال رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة

-تظهر النتيجة فى نهاية الخطوات السابقة

الآن.. بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية ترم ثانى 2023

من المنتظر حسب العديد من التصريحات لعدد من المسئولين  بقطاع المعاهد الأزهرية فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2023 خلال الأسبوع المقبل.

ووفقا لقطاع المعاهد الأزهرية، فإنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح وتجري حاليا عمليات مراجعة ورصد الدرجات.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهري الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ومن المنتظر إعلان نتيجة الصف السادس الأزهري 2023 الفصل الدراسي الثاني ، للعام الدراسي 2022-2023، بداية الأسبوع القادم وذلك على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها مباشرة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

وفقاً للإعلان الصادر من قطاع المعاهد الأزهرية على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، أشار رئيس الإدارة المركزية للامتحانات الشيخ أحمد عبد العظيم إلى أن موعد نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023، حيث سيتم الإعلان عنها بمجرد اعتمادها بشكل رسمي من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وسيتم تصحيح أوراق الإجابات وتسجيل الدرجات بعناية دقيقة وشفافة لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل في النتيجة.

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