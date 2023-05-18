مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني توضح أبرز توصيات جلسات المحور المجتمعي

عبرت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، عن سعادتها بخروج الجلسة بالعديد من المخرجات، مؤكدة أن الجلسة كانت دسمة ورائعة وخرجت بالعديد من الأفكار الرائعة.

ولفتت إلى أن البحوث الاجتماعية ما هي إلا حركة وصل بين المواطن لوصول صوته بشكل علمي، حيث أننا لسنا بمعزل عن الشارع المصري.



وعن أبرز التوصيات، تتمثل في:

- تغير القيمة وفقا الأوضاع الاقتصادية الحالي

-سرعة اجراءات النيابة الحسبية

-رقمنة النيابات الحسبية

-تخصيص مبلغ مالي للحالات الحرجة

-تبسيط الإجراءات في حين تغير الوالي

-بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والإسكان بتخصيص وحدة سكنية للقاصر

-زيادة الخبراء في المجلس الحسبي

-قاعدة بيانات في المجلس الحسبي

-وصاية الجد بعد الأب هي اجتهاد يحب النظر فيها



وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.