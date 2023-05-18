الحوار الوطنى.. عضو التنسيقية: الهوية الوطنية قضية هامة جدًا وليست مرتبطة بحقبة معينة

قال طاهر أبوزيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بجلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن الهوية الوطنية قضية هامة جدًا وليست مرتبطة بتعريف محدد أو مقصورة على حقبة معينة.

وأكد على أن التعريف في حد ذاته هو تعريف شامل وجامع، مضيفًا أن المشرع المصري كرس المفهوم وأوضحه في المادة السابعة والأربعين من الدستور.

وطرح "أبوزيد" مجموعة من التوصيات، أبرزها تأسيس إطار تنظيمي سياسي للوزارات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة، ولتكن تحت مسمى مجموعة الفكر والثقافة والتربية، والتي تشمل وزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة بجانب الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، والتي سينعكس عنها دعم قصور الثقافة وعودة ريادتها في ترسيخ الهوية ودور المسرح والسينما ومراكز الشباب.

كما طالب في توصياته، بضرورة استحداث مواد تعليمية لمراحل التعليم قبل الجامعي، والتوسع في إنتاج الأعمال الدرامية والفنية التي تعمل على هذا الترسيخ للمفهوم والمضمون للهوية المصرية.

وانطلقت، اليوم الخميس، أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار، والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية "الهوية الوطنية".

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عمومًا، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.