عرض جثة شخص على الطب الشرعى صدمته سيارة مسرعة بالزيتون

أمرت جهات التحقيق بالزيتون، بعرض جثة شخص على الطب الشرعي بعدما صدمته سيارة مسرعة أعلى الطريق، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا مفاده وقوع حادث تصادم ووجود متوفى أعلى الطريق فى الزيتون وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.