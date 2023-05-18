"العربي للمساواة" يطالب الاهتمام بقضايا الأهالي في سيناء

قال علي فريج، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، إن الحوار الوطني الحالي يتميز بالصدق والأمانة، وهذا الحوار سيؤدي إلى دولة الجميع كان يسعى لها.

الهوية الوطنية المصرية

أضاف فريج، خلال كلمته في الجلسة المجتمعية للحوار الوطني، المذاع عبر فضائية "إكسترا لايف" أن الهوية الوطنية من أهم المحاور التي على أساسها تتم التنمية في المحاور كافة.

وتابع أن المحافظات الحدودية تمثل خطورة كبيرة على الوطن بأكمله، لذا يجب الاهتمام بتعميق مفهوم الهوية الوطنية لدى سكان المحافظات الحدودية وأولها سيناء، لأن سيناء بوابة مصر ومصدر الخير والشر.

الانتماء للوطن

وتابع "جميع الحروب التي شهدتها مصر من قبل كانت في سيناء، وكان سكان سيناء يدافعون بكل ما يمتلكون عن الوطن، لذا يجب تعميق مفهوم الهوية الوطنية لدى هؤلاء المواطنين المتواجدين في الوديان".

واستطرد "أطالب بمزيد من الاهتمام بقضايا المواطنين في سيناء وأولها قضية التمليك:"إذا كان المواطن مش قادر يمتلك بيته اللي عايش فيه هيكون فيه إزاي وطنية وانتماء"؟