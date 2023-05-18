الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

13 اجتماعًا على مائدة خطة النواب الأسبوع المقبل لمناقشة موازنة 2023 - 2024

النائب مصطفي سالم
النائب مصطفي سالم

قال  النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 13 اجتماعًا الأسبوع المقبل؛ لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء عن العام المالي 2023/2024.

وأوضح سالم في تصريحات له اليوم أن اجتماعات اللجنة ستبدأ الإثنين، حيث ستعقد اجتماعًا؛ لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات التالية:

1- (ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي – الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي).

2 - (ديوان عام وزارة الصحة والسكان – هيئة الدواء المصرية – الهيئة العامة للتأمين الصحي).

3 - (الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية- وأمانة المراكز الطبية المتخصصة).

4- (ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - هيئة الأبنية التعليمية – الاكاديمية المهنية للمعلمين).

وأضاف: "وتجتمع اللجنة الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات التالية (ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي، (جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة طنطا، جامعة الوادي الجديد) بالإضافة إلى (ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي).

واستكمل: فيما تعقد اللجنة الاجتماع الثامن والتاسع والعاشر، الأربعاء؛ لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات التالية (ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية – جهاز حماية المستهلك – الهيئة القومية لسلامة الغذاء) (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – هيئة تنمية الصعيد) لديوان عام وزارة الشباب والرياضة وذلك عن العام المالي 2023/2024. 

وتابع سالم: وتختتم اللجنة اجتماعتها لهذا الأسبوع الخميس، بثلاث اجتماعات أخرى، حيث يناقش الاجتماع الحادي عشر، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات التالية (ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي " قطاع الشئون الاجتماعية - الهيئة القومية للتامين الاجتماعي – الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج).  

وأضاف ويعقب ذلك إجتماع أخر  لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات التالية (ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة)، ثم يليه اجتماع ثالث  لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات التالية (ديوان عام وزارة النقل - الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة).

الزراعة واستصلاح الأراضي الخطة والموازنة بمجلس النواب الخطة الشركة القابضة الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة للقطن والغزل

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