13 اجتماعًا على مائدة خطة النواب الأسبوع المقبل لمناقشة موازنة 2023 - 2024

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 13 اجتماعًا الأسبوع المقبل؛ لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء عن العام المالي 2023/2024.

وأوضح سالم في تصريحات له اليوم أن اجتماعات اللجنة ستبدأ الإثنين، حيث ستعقد اجتماعًا؛ لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات التالية:

1- (ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي – الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي).

2 - (ديوان عام وزارة الصحة والسكان – هيئة الدواء المصرية – الهيئة العامة للتأمين الصحي).

3 - (الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية- وأمانة المراكز الطبية المتخصصة).

4- (ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - هيئة الأبنية التعليمية – الاكاديمية المهنية للمعلمين).

وأضاف: "وتجتمع اللجنة الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات التالية (ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي، (جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة طنطا، جامعة الوادي الجديد) بالإضافة إلى (ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي).

واستكمل: فيما تعقد اللجنة الاجتماع الثامن والتاسع والعاشر، الأربعاء؛ لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات التالية (ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية – جهاز حماية المستهلك – الهيئة القومية لسلامة الغذاء) (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – هيئة تنمية الصعيد) لديوان عام وزارة الشباب والرياضة وذلك عن العام المالي 2023/2024.

وتابع سالم: وتختتم اللجنة اجتماعتها لهذا الأسبوع الخميس، بثلاث اجتماعات أخرى، حيث يناقش الاجتماع الحادي عشر، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات التالية (ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي " قطاع الشئون الاجتماعية - الهيئة القومية للتامين الاجتماعي – الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج).

وأضاف ويعقب ذلك إجتماع أخر لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات التالية (ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة)، ثم يليه اجتماع ثالث لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات التالية (ديوان عام وزارة النقل - الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة).