غدًا.. الفنان مصطفى رزق ضيفًا على مركز إبداع قبة الغورى

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع التنمية الثقافية فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل الفنان مصطفى رزق وفرقته الموسيقية.

ويقدم رزق مجموعة متنوعة من أشهر أعماله منها: "باب اللوق"، "شفطة بن"، ياللى ماشية عالطريق"، "أمانة أمانة"، "حبة وجع"، "مبسوط كتير"، و"مجنون".

مصطفى رزق مواليد إدفو بمحافظة أسوان وتأثر بفنونها التى تمزج بين الفلكلور الصعيدي والتراث النوبى، ثم انتقل للقاهرة لدراسة العمارة بكلية الفنون الجميلة، وشارك فى تصميم وتنفيذ أعمال من طراز العمارة البيئية، كما شارك فى تصميم ديكورات فيلمى المصير، المهاجر، وقام بغناء وتلحين أغنية “مداح القمر” وغنى فى مسلسل "الخواجة عبدالقادر".

صندوق التنمية الثقافية

هو أحد قطاعات وزارة الثقافة المصرية، أنشئ بقرار جمهوري عام 1989 بهدف تنمية الثقافة ورفع مستوى الخدمة الثقافية ووضع الخطط وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الثقافية، ومد جسور التحاور بين المثقفين والفنانين والمجتمع، واكتشاف المواهب ودعمها والدفع بها للساحة الفنية والثقافية".

ويسير الصندوق بخطى سريعة ومدروسة نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، فأنشأ 100 مكتبة عامة ومركز ثقافي في القرى والنجوع والأحياء الشعبية".

قام بترميم المواقع الأثرية وحولها إلى مراكز إبداع ليتردد المجتمع عليها يوميا لحضور الفعاليات الفنية والثقافية، كما يكفل ذلك أن تردد أسماء تلك القصور والبيوت الأثرية في وسائل الإعلام وتبقى حية في الأذهان للأجيال القادمة.