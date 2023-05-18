نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بالاجتماع التمهيدي لمبادرة "القرية الخضراء"

شاركت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، بالاجتماع التمهيدي لمبادرة "القرية الخضراء" التي تطلقها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور أشرف الأنوار مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ونجلاء عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لمركز المعلومات بالمحافظة.

وأوضحت نائب المحافظ أن المبادرة تهدف إلى تأهيل عدد من القرى المصرية لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية والحصول على شهادة "ترشيد للمجتمعات الرشيدة" والمشاركة بفعاليات قمة المناخ Cop28 بدولة الإمارات، من خلال استيفاء مجموعة المعايير المتعلقة باستخدام الطاقة والمياه والموارد المتاحة، مشيرةً إلى أن المحافظة حققت إنجازات ملموسة في تطوير الخدمات المقدمة بالقرى، وحصد مراكز متقدمة بالدورات المختلفة لمسابقة مصر للتميز الحكومي. موجهًة بحصر وترشيح مجموعة من القرى المؤهلة للمشاركة بالمبادرة وفقًا للاشتراطات والمعايير المطلوبة.

كما تابعت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، البرامج التدريبية المُنفذة بمركز" إبداع مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقها مصطفى عطية مسئول المركز، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري.

حيث استعرضت مشروعات تخرج متدربي الدورة التدريبية في مجال الطاقة المتجددة، مشيدةً بأفكار المشروعات التي نفذها المتدربون، والتي تواكب احتياجات المحافظة ومستهدفات سوق العمل ومنها مشروع تجفيف الفواكه ومشروع التحكم الإلكتروني في منظومة الري، وذلك بالاعتماد على الطاقة النظيفة،موجهًة بإعداد دراسات جدوى للمشروعات لتنفيذها على أرض الواقع.

كما التقت بالمتدربين بدورة (IT) المنعقدة حالياً بالمركز، واستمتعت إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تعظيم الاستفادة من البرامج التي يقدمها المركز وتذليل أي معوقات تواجههم.

كما عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعََا لبحث تنفيذ مشروع "مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء"، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم وتمكين المرأة، بحضور الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة والأستاذة أمنية مسعود مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.