جمال الشاعر: يجب وجود لغة حوار مع الأجيال الجديدة

قال الإعلامي جمال الشاعر: إن "هناك جيلًا جديدًا يتشكل يجب أن نعرف اهتماماته جيدًا، متسائلًا: "هل النخب المصرية قادرة على التواصل مع الجماهير، وهل تحولات الشخصية المصرية مرصودة أم لا، وهل هناك لغة حوار بين النخب والجماهير؟".

وأضاف الشاعر، خلال كلمته بجلسة الهوية الوطنية في الحوار الوطني، أن الدكتور مصطفى صفوان، أستاذ التحليل النفسي يقول إن النخب تتحدث لغة معجمية بينما الجماهير تتحدث لغة عشوائية عامية، وأدى ذلك إلى حدوث فجوة عزلت المثقفين وتم اختطاف الجماهير.

وتابع "تم اختطاف الجماهير لصالح الجماعات المتطرفة"، مشيرًا إلى أهمية وجود المثقف الميداني القريب من الناس لكي تقل تلك الفجوة.

وأردف "مثلما هناك حوار بين النخب أدعو الإعلام إلى حوار مجتمعي والخروج من الاستديوهات إلى الشوارع والأحياء والمدن والقرى والنجوع؛ لأن هذه الجماهير قادرة على المشاركة في المستقبل" مشددًا على أن الاستعلاء الثقافي خطر شديد.