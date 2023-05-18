الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

السيمفوني يعزف قداس روسيني المهيب على المسرح الكبير بالأوبرا.. السبت

اوركسترا القاهرة
اوركسترا القاهرة السيمفوني

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلاً ضخمًا، بقيادة المايسترو الإيطالي جاكوب سيباري، وبمشاركة المغنيين السوبرانو مني رفلة، الميتزوسوبرانو جولي فيظي، التينور عمرو مدحت، الباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا وذلك بعد غد السبت 20 مايو على المسرح الكبير.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن البرنامج القداس الصغير المهيب للصوليست والأوركسترا أحد أهم أعمال المؤلف الإيطالي الشهير جواكينو روسينى والذي وضعه عام 1863 في صياغة غير مألوفة آنذاك لجمعها الأصوات البشرية مع الآلات الموسيقية وكتب في صفحته الأخيرة رسالة يطلب فيها من الله قبوله في الفردوس.

الجدير بالذكر أن جواكينو روسيني (بيزارو 1792 - باريس 1868) موسيقار إيطالي شهير، كتب أربعين أوبرا شكلت جانبًا من تاريخ هذا الفن في العالم منها حلاق إشبيلية، عطيل، الكونت أوري، ويليام تل وغيرها، تميز بإحساس فريد في إبداع اللحن كما كان لأعماله وقعٌ تمثيلي مؤثر وهو ما منحه مكانة رفيعة بين جمهوره ولكنه أصيب بمرض الاضطراب الوجداني وحالة اكتئاب شديدة بعد رحيل والدته وتوفي عن عمر يناهز 76 عاما.

الأوركسترا الأوبرا السيمفونى القاهرة السيمفوني المسرح الكبير بالأوبرا بعد غد السبت

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