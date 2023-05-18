صحة مطروح تتعاقد مع استشاري مخ وأعصاب لخدمة أهالي المحافظة

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن التعاقد مع الدكتور حمدي حشيش، استشاري المخ والأعصاب للعمل بمستشفى مطروح العام؛ وذلك لخدمة أهالي المحافظة وتوفير عدد من التخصصات النادرة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتوفير الأطباء وأساتذة الجامعات من ذوي التخصصات النادرة.

وأوضح مواعيد العمل بالعيادة الخارجية المسائية بمستشفى مطروح العام يوميًا عدا يوميّ الخميس والجمعة من الساعة ٧ مساءً وحتى ٩ مساءً، مضيفًا أن الدكتور حمدي حشيش، استشاري أول وزميل جراحة المخ والأعصاب وحاصل على الزمالة الفرنسية في جراحة المخ والأعصاب ودكتوراة جراحة المخ والأعصاب جامعة الأزهر القاهرة.