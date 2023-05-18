الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة مطروح تتعاقد مع استشاري مخ وأعصاب لخدمة أهالي المحافظة

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن التعاقد مع الدكتور حمدي حشيش، استشاري المخ والأعصاب  للعمل بمستشفى مطروح العام؛ وذلك لخدمة أهالي المحافظة وتوفير عدد من التخصصات النادرة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتوفير الأطباء وأساتذة الجامعات من ذوي التخصصات النادرة.

وأوضح مواعيد العمل بالعيادة الخارجية المسائية بمستشفى مطروح العام يوميًا عدا يوميّ الخميس والجمعة من الساعة ٧ مساءً وحتى ٩ مساءً، مضيفًا أن الدكتور حمدي حشيش، استشاري أول وزميل جراحة المخ والأعصاب وحاصل على الزمالة الفرنسية في جراحة المخ والأعصاب ودكتوراة جراحة المخ والأعصاب جامعة الأزهر القاهرة.

المخ والأعصاب جراحة المخ والأعصاب صحة مطروح محافظ مطروح مستشفى مطروح العام وكيل وزارة الصحة بمطروح

الأكثر قراءة

جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم ندوة بعنوان "دور المرأة في الصناعة والتكنولوجيا"

محافظ بني سويف يتفقد أعمال إعادة إنشاء "معرض شباب مصر"

محافظ مطروح: توريد 20 ألف طن قمح خلال 20 يومًا

"ذبيح قليوب".. القصة الكاملة لنحر "حرب" أمام بناته الأربعة بسبب قطعة جاتوه (صور)

مُرشحة سابقة للنواب بالغربية: الحوار الوطني فرصة لتجميع الأفكار من كل طوائف الشعب

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي