الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سناء منصور: الشعب المصري الوحيد الذي لا يتأثر بكثرة الحضارات والاحتلال

سناء منصور
سناء منصور

قالت الإعلامية سناء منصور، إن أي شعب تمر عليه حضارات وغزوات كثيرة واحتلال طويل يتأثر جذريًا بالحضارة المستوردة إلا الشعب المصري.

وأضافت منصور، خلال كلمتها في جلسة الهوية الوطنية بالحوار الوطني: "رئيس وزراء فرنسا في فترة الستينيات وصف الشعب المصري بدودة القز إذ يتقوقع ويحتفظ بهويته المصرية الأصيلة".

وتابعت: "المصريين قد يأخذون القليل من الحضارة المستوردة"، مؤكدة أن العالم أصبح مثل شقة أو غرفة بها وليس قرية صغيرة.

وأشارت إلى أن العولمة بقدر ما هي مفيدة إلا أنها لها خطورة كبيرة جدًا على الشعوب وقد تؤدي إلى فقدان الهوية.

سناء منصور الإعلامية سناء منصور الحوار الوطنى جلسة الهوية الوطنية جلسة الهوية الوطنية في الحوار الوطني الهوية الوطنية الحفاظ على الهوية

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يطعن على عزله من رئاسة نادى الزمالك

محافظ المنوفية: توريد 76 ألف طن قمح بشون وصوامع المحافظة حتى الآن

إدراج 57 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

العثور على جثة مقاول مشنوقًا داخل منزله فى بنى مزار بالمنيا

محافظ القاهرة: دعم كامل للمتقدمين للمبادرة الوطنية الخضراء الذكية

مصرع سيدة وطفلها فى تصادم سيارتين بطريق الـ21 غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.....وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي