سناء منصور: الشعب المصري الوحيد الذي لا يتأثر بكثرة الحضارات والاحتلال

قالت الإعلامية سناء منصور، إن أي شعب تمر عليه حضارات وغزوات كثيرة واحتلال طويل يتأثر جذريًا بالحضارة المستوردة إلا الشعب المصري.

وأضافت منصور، خلال كلمتها في جلسة الهوية الوطنية بالحوار الوطني: "رئيس وزراء فرنسا في فترة الستينيات وصف الشعب المصري بدودة القز إذ يتقوقع ويحتفظ بهويته المصرية الأصيلة".

وتابعت: "المصريين قد يأخذون القليل من الحضارة المستوردة"، مؤكدة أن العالم أصبح مثل شقة أو غرفة بها وليس قرية صغيرة.

وأشارت إلى أن العولمة بقدر ما هي مفيدة إلا أنها لها خطورة كبيرة جدًا على الشعوب وقد تؤدي إلى فقدان الهوية.