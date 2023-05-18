الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر حقوق الإنسان بالحوار الوطنى: اللغة العامية لم تعد تشبهنا

نيفين مسعد
نيفين مسعد

قالت نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن الحفاظ على الهوية الوطنية مسألة في غاية الأهمية، في إطار دولة ديمقراطية حديثة منفتحة على كل الثقافات.

وأضافت مسعد، خلال كلمتها بالجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الهوية الوطنية"، أن هناك كلامًا كثيرًا حول الأزمات التي تواجه اللغة العربية، وخاصة اللغة العامية، وليس العربية الفصحى فقط.

وواصلت: "اللغة العامية لم تعد تشبهنا، ونحتاج للالتفاف حول هذه الأمر وبث مسلسلات كرتون ورسوم متحركة مصرية حتى لا يستورد الأبناء لغات أجنبية، بجانب إصدار برنامج تليفزيوني على وزن (قل ولا تقل)، وبرامج تحث الأطفال على الحديث باللغة العربية وربطها بالقضايا المختلفة، مع إعادة الاعتبار لحصة القراءة الحرة".

وشددت على ضرورة الاستثمار في عقول الطلاب، واستغلال المكتبات المدرسية بما يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية.

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عمومًا، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراءً للأفكار المطروحة.

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