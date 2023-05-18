الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في اليوم العالمي للمتاحف.. معارض أثرية بمختلف المتاحف المصرية

متاحف الآثار
متاحف الآثار

تنظم متاحف الآثار على مستوى الجمهورية عدد من المعارض الأثرية والفنية المؤقتة، والأنشطة والفعاليات من جولات إرشادية وندوات وورش تعليمية وفنية للزائرين بما يتناسب مع مختلف فئاتهم العمرية، وكذلك سيتم تقديم محاضرات علمية وورش تفاعلية لذوي الهمم، بهدف تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة ورفع الوعي السياحي والأثري لديهم ما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية اجتماعية تعليمية توعوية، واستمرارًا لمشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، في الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف والذي يوافق يوم 18 مايو من كل عام.

واستعرضت وزارة السياحة والآثار عدد من المعارض الأثرية المؤقتة المقامة بعدد من المتاحف المصرية، وبدأت بالمتحف المصري في التحرير الذي ينظم معرضا تحت عنوان "التراث الصناعي"، ويضم 19 قطعة تُلقي الضوء على تاريخ التراث الصناعي في مصر، من أبرزها نماذج من الساعات التاريخية من القرن 19 وبداية القرن 20، وآلة كاتبة بالاضافة إلى أسماء الحروف، والقوالب الخاصة بالكتابة والطباعة من مكتبة المتحف وقسم الأرشيف به، وصور توضح تنقيذ ماكينات فتحات التهوية بالمتحف وماكينات مطابع بولاق، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة أسبوعين.

أما متحف الفن الإسلامي بباب الخلق فينظم معرض تحت عنوان "عز دائم"، ويضم 27 قطعة من العصر الأيوبي تُلقي الضوء على الحرف المتنوعة خلال العصور الإسلامية، من خلال عرض المصحف الشريف، ومشربية، وسجادة، وعدد من القطع الفخارية والخزفية والزجاجية والمعدنية ترجع إلى عصور إسلامية مختلفة، ومجموعة من المخطوطات والتصاوير، وحوض وكلجة من الرخام، ومجموعة من الحلي، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 4 يونيو المقبل.

وينظم المتحف القبطي بمصر القديمة معرض تحت عنوان "زينة وترف"، ويضم 9 قطع تعبر عن الزينة والرفاهية في حياة المصري القديم الذي اهتم بأدق التفاصيل، وكذلك بعض الأدوات الموسيقية التي كانت تلعب دورًا رئيسيًا في الطقوس الدينية والأنشطة الاجتماعية والثقافية، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة أسبوعين.

وفى متحف المركبات الملكية ببولاق، يقام معرض تحت عنوان "مظاهر الحياة والرفاهية في الأسرة العلوية“، ويضم 6 قطع من أبرزها عربة سبت لتنزه الأميرات الصغيرات في حدائق المنتزه، وساعة من النحاس، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية شهر مايو الجاري .

أما متحف جاير آندرسون بالسيدة زينب فيُنظم معرض تحت عنوان "روائع الكريتلية"، ويضم 25 قطعة متنوعة من عصور وحضارات مختلفة، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر.

متاحف الاثار الوعي السياحي الحضارة المصرية اليوم العالمي للمتاحف

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