لأول مرة.. 34 لوحة من أهم مقتنيات متحف الفنون الجميلة بمعرض «المنظر الطبيعي»

أعلن متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، عن خبيئة جديدة تضم اعمالًا فنية ولوحات لفنانين من جنسيات مختلفة تعود معظمها لمجموعة "إدوارد فريدهايم" والتي تعرض لأول مرة بعد 117عامًا من إهدائها لبلدية الإسكندرية.

جاء ذلك خلال معرض "المنظر الطبيعي من الكلاسيكية إلى التجريد" والذي افتتح اليوم على هامش فعاليات اليوم العالمي للمتاحف.

المعرض الذي يضم 34 لوحة جميعها المناظر الطبيعية، تضم اعمالًا لفنانين من جنسيات متعددة من مصر وإيطاليا وفرنسا وغيرهم من الفنانين على مختلف العصور.

- أول مجموعة بمتحف الفنون الجميلة والنواة التي أقيم عليها

وأجرت لـ "الدستور" جولة بداخل متحف المناظر الطبيعية للتعرف على ما يضمه المعرض من أعمال مميزة تعرض لأول مرة، قال الدكتور علي سعيد، مدير متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، إن معرض "المنظر الطبيعي من الكلاسيكية إلى التجريد"، يضم 34 لوحة لفن "المنظر الطبيعي" من مدارس فنية مختلفة وعصور مختلفة، جميعها من مقتنيات متحف الفنون الجميلة، مشيرًا إلى أن معظمها من مجموعة "إدوارد فريدهايم" الألماني السكندري الذي أهدى مجموعته الفنية إلى بلدية الإسكندرية عام 1906 لتكون أول مجموعة بمتحف الفنون الجميلة والنواة التي أقيم عليها المتحف.

وأضاف "سعيد" لـ "الدستور" أن 90٪ من لوحات المعرض تعرض لأول مرة، حيث نلقي الضوء على خبيئة أخرى من خبايا المتحف العظيم، ونعرض مجموعة من أهم مقتنياته في معرض يُعد بانوراما لفن المنظر الطبيعي عبر العصور، حيث أن معظم لوحات المعرض من مجموعة "فريدهايم"، بجانب أعمال أخرى لفنانين مختلفين تجمعهم فكرة المعرض وهى لوحات المناظر الطبيعية.

- المعرض مادة خصبة للباحثين لإجراء دراسات ميدانية خلال فترة إقامته



وأوضح أن المعرضة مادة خصبة للباحثين لإجراء دراسات ميدانية خلال فترة إقامته، لافتًا أن من خلال البحث في الاعمال والدراسة اتضح وجود أعمال هامة جدًا لفنانين مهمين ولم تعرض من قبل.

وتابع الفكرة التي يتبناها المتحف بالمعارض المتحفية، هي تنظيم معارض تشكل كل منها خبيئة جديدة، وأعمال تعرض لأول مرة، وتلك المعارض النوعية يجب أن يكون لها مفهوم معين للعرض، مثل معرض "الخبيئة" السابق والذي تم عرض الأعمال التي لها وثائق، وتم عرض بجانب كل لوحة الوثائق الخاصة بها، ومعرض "الخبيئة 2" والذي تميز بعرض جميع اللوحات التي لها علاقة بمدينة الإسكندرية قديمًا، وهنا الفكرة أن يكون كل معرض في حد ذاته خبيئة جديدة.

وأكد مدير متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، أن يتبنى المتحف نفس سياسات المتاحف حول العالم، حيث اتجه المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) في السنوات الأخيرة نحو تأكيد فكرة الاستدامة بصورها المختلفة، والعودة إلى الطبيعة كنوع من المسئولية المجتمعية في مواجهة خطر ظاهرة تغير المناخ.

- حزمة من الفعاليات التي يقيمها المتحف بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

يأتي المعرض ضمن حزمة من الفعاليات التي يقيمها المتحف بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف تحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية.

ويتضمن اليوم، عدة مناقشات وندوات تحت عنوان «التكنولوجيا ورؤية مستقبلية لمفهوم المتاحف» يتضمن ندوة «التكنولوجيا الرقمية ومستقبل المتاحف الافتراضية» يلقيها الدكتور محمد إسماعيل، عضو مجلس إدارة المجلس الدولي للمتاحف، «التقنيات التكنولوجية الحديثة في فحص وترميم اللوحات الزيتية» يلقيها الدكتور محمد وحيد المدير التنفيذي لمركز ترميم الآثار بالمتحف القومي للحضارة المصرية، «التراث الثقافي المغمور بالمياه والمتاحف البحرية بين الواقع و المأمول» يلقيها إيهاب فهمي خبير الآثار البحرية، الرئيس السابق للإدارة المركزية للآثار الغارقة، ندوة «فنون الرسوم المتحركة ومتحف الطفل» وإعلان مسابقة الرسوم المتحركة للأطفال، يديرها الدكتور إسماعيل الناظر استاذ الفنون المتحركة بكلية الفنون الجميلة، ندوة «سياحة الفنون ودعم الاقتصاد» الإبداعي يلقيها الدكتور أحمد ممدوح مدير المشروعات والبرامج بمتحف الفنون الجميلة.

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