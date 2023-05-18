ريهام باهى: يجب تحديد الفكرة المرجعية الأساسية للدولة

قالت الدكتورة ريهام باهي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّه يمكن الحفاظ على الهوية الوطنية في ظل التعدد والتنوع، من خلال ترسيخ مرجعية الدولة التي هي عبارة عن القيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.

وأضافت خلال كلمتها في الحوار الوطني: تلك القيم هي التي تُشكِّل أساس السلوك ويجب تشجيع النشء عليها، خاصة أن القيم مرتبطة بالدولة ككيان فكري، لأن كيان الدولة ليس ماديا فقط.

وتابعت: يجب تحديد الفكرة المرجعية الأساسية للدولة وهي البوصلة الأساسية للمجتمع ويتم استدعاؤها في أثناء الأزمات والتوحيد في حالة الانقسام السياسي، وهي أساس مكونات القيم الوطنية المصرية.

وقالت النائبة فريدة الشوباشي إن الهوية الوطنية المصرية قادرة علي الانتصار علي مؤمرات ومخططات سواء كانت داخلية أو خارجية.

وأضافت فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب أن الهوية الوطنية هي من استطاعت التصدي والعبور من حربي ١٩٥٦ و١٩٦٧ قائلة في ١٩٦٧ هزمنا الهزيمة.

وأكدت الشوباسي أن ثورة ٣٠ يونيو كانت أعظم تجل للهوية المصرية، حيث تم رفض كل المخططات وقوي الشر التي استهدفت مصر.

وأوضح أن هناك مخططات خارجية لتفتيت الدولة العربية إلي دويلات صغيرة لأن ذلك أكبر ضمان لوجود لإسرائيل.

وقالت لا بد من العمل للحفاظ على الهوية الوطنية والتصدي لأي محاولات ضرب للوحدة الوطنية.