تحرير 36 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بقرى ملوي في المنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا ، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز عددا من الحملات التموينية الرقابية والتفتيشية، على الأسواق والمحلات التجارية والبدالين التموينيين بالقري التابعة لها، أسفرت عن ضبط وتحرير 36 مخالفة تموينية متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية لمجلس قروى الروضة، نفذت حملة تموينية لمتابعة الأسواق ومنافذ صرف السلع والمخابز البلدية للتأكد من الالتزام بالمقررات المعلنة، برئاسة أسامة سيبويه رئيس القرية وبالتعاون مع مكتب تموين القرية.

- تحرير 23 مخالفة لعدد من المخابز البلدية

واسفرت الحملة عن تحرير 23 مخالفة لعدد من المخابز البلدية بقرية الروضة، وقرية البياضية، تنوعت ما بين نقص وزن وغير مطابق للمواصفات.

كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى قلندول حملة تموينية للمرور على البدالين ومنافذ صرف السلع التموينية برئاسة صالح خيري رئيس القرية، وبالتعاون مع مكتب تموين القرية واسفر المرور عن تحرير 3 محاضر تنوعت ما بين عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية أمام المواطنين وعدم وجود شهادة صحية.

وأضاف رئيس المركز والمدينة ، أن اشرف حسانين رئيس قرية البياضية قام بالتعاون مع مكتب تموين القرية، حملة تموينية لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ صرف السلع التموينية بنطاق الوحدة القروية، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر عدم اعلان عن أسعار المقررات التموينية امام المواطنين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمجلس قروى نواى نفذت حملة تموينية لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية، برئاسة على عبدالمنعم رئيس القرية وعدد من الجهات المعنية، واسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر تنوعت ما بين عدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد ـ حيازة سكر تمويني ناقص الوزن، عدم اعلان عن أسعار المقررات التموينية امام المواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- توجيهات بتكثيف الحملات التموينية على البدالين التموينيين بعد تحريك أسعار السلع التموينية

وأكد رئيس مركز ومدينة ملوى ، علي أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على البدالين التموينيين بعد تحريك أسعار السلع التموينية للتأكد من التزام البدالين التموينيين بالأسعار المقررة من وزارة التموين وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مشددا على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمتابعة مدى التزام البدالين ومنافذ الصرف بالمقررات التموينية ومدى توافر السلع التموينية ورصد أي نقص في أي سلعة تموينية.

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