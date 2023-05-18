لإثراء الحياة الثقافية.. أمسية شعرية بـ"الأعلى للثقافة" (صور)

عقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية شعرية، نظمتها لجنة الشعر بالمجلس، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وأدار الأمسية الدكتور عادل ضرغام عضو لجنة الشعر، وألقى كلمة لجنة الشعر مقررها الشاعر أحمد سويلم.

وشارك بالأمسية كل من: الشاعر إبراهيم الملكوت، والشاعر حسام إبراهيم، والشاعر حمدى عبدالرازق، والشاعرة حنان شاهين، والشاعرة شيرين العدوى، والشاعرة صفاء أبوصبيحة، والشاعر محمد عرب صالح، والشاعر يسرى حسان.

وافتتحت الأمسية بكلمة من الشاعر أحمد سويلم، مقرر لجنة الشعر، الذى رحّب بالحضور، وأشار إلى أهمية الشعر ودوره فى إثراء الحياة الثقافية والأدبية للمجتمع. ثم تلا ذلك الدكتور عادل ضرغام، عضو لجنة الشعر، الذى أدار الأمسية متناولًا دور لجنة الشعر الثقافى، ورسالتها فى إبراز المواهب الشعرية الشابة، وإلقاء الضوء عليها من خلال مختلف الفعاليات التى تقدمها لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة.

ومن ثم، تقدم الشعراء والشاعرات بإلقاء قصائدهم المميزة والمؤثرة؛ حيث قدّموا مجموعة من أشعار الفصحى والعامية، تنوعت بين الحب، والوطن، والحياة، والإنسانية، وكان لكل شاعر وشاعرة حضور مميز وتفاعل إيجابى مع الجمهور، واندمجت أصواتهم الشعرية المتنوعة، وتداخلت فيما بينها بطريقة فنية متقنة؛ فحازوا استحسان الحضور وإعجابهم.

جاء ذلك ضمن فعاليات المجلس الأعلى للثقافة، للمشاركة في الحياة الثقافية، واكتشاف المواهب، وتنميتها، ووضع الخطة الاستيراتيجية الثقافية لمصر على مدار العام.

وكانت قد أجلت لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة مؤتمر الشعر الدولي، الذي كان من المقرر تنظيمه خلال الفترة الماضية، إلى موعد غير محدد، وكان يشارك فيه مجموعة كبيرة من الشعراء من مصر والوطن العربي.

وكشف مصدر من داخل لجنة الشعر بالمجلس عن أن تأجيل تنظيم مؤتمر الشعر الدولي يعود لعدة أسباب من بينها عدم إقامة مؤتمر الرواية الدولي في دورته الماضية وهو المؤتمر الذي يقام بالتبادل مع مؤتمر الشعر.