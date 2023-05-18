الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

يوسف الحسينى: ابتعادنا عن ثقافتنا لسنوات طويلة أدى لتنامى أفكار رجعية

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

قال النائب يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، وممثل حزب «مستقبل وطن» في جلسة الهوية المصرية بالحوار الوطني، إن ابتعادنا عن ثقافتنا الأصيلة كمصريين لسنوات طويلة أدى لتنامي أفكار رجعية.

وتساءل عن أسباب غياب دور وزارة الثقافة في تشكيل وعي الأسرة والمجتمع المصري عبر طرح التنوع الثقافي.

وتابع: "بقى عندنا أزمة في الترجمة، فين تبادل الثقافات في مصر؟، وترجمة الكتب اللي اتعودنا عليها؟ كل ده أثر فينا وفي فهمنا حتى للقيم، بقى عندنا خلط في مفهومنا".

واستكمل: "نحتاج لخلق بنية تشريعية جديدة تسمح بحرية الفكر والتعبير والبحث العلمي دون وضع ضوابط بخلاف الضابط الأخلاقي.. لأننا نعاني من أزمة في الثقافة بشكل عام عندنا تلوث في أفكارنا".

وانطلقت، اليوم الخميس، أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك في الوقت الذي انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مائدة الوطن تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة، لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة، حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عمومًا، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.

الهوية المصرية الحوار الوطنى النائب يوسف الحسينى تبادل الثقافات حزب مستقبل وطن عضو مجلس النواب وزارة الثقافة

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