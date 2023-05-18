الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الطاهرى: أمن الخليج وشعوبه جزء لا يتجزأ من أمن مصر

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مصر تتعامل مع التحديات العربية منذ عام 2014، على أنها مسئولية مصرية حاضرة دائمًا، ومسئولية تاريخية، فلا يوجد ملف عربي مشتعل لم تتدخل فيه مصر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأضاف خلال تواجده في جدة عبر قناة "إكسترا نيوز": "لا يفوتنا الدور المصري في ليبيا ومعالجة الكثير من الأمور رغم ما تمر به ليبيا الآن، ولولا ما فعلته مصر خلال السنوات الماضية لكان الوضع أصبح أكثر سوءًا".

وتابع: "لا يفوتنا الدور المصري المستمر والدائم سواء بإعادة الزخم الدولي للقضية الفلسطينية والتمسك بثوابتها، وكذلك الممانعة المصرية لما يُسمى "صفقة القرن"، والدور المصري المتجدد على الدوام في حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين مع كل اعتداء إسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك إعادة إعمار غزة".

وواصل: "نزعت مصر فتيل الأزمة في لبنان، قبل أن تسير الأمور في طريق لا تُحمد عقباها، والدور المصري لكي يعود العراق لمنظومة العمل العربي المشترك، كما لا يفوتنا الدور المصري لمكافحة الإرهاب من المشرق للمغرب، وما تأسس بعد ذلك من تفاهمات عربية تأخرت كثيرًا مثل المنتدى الاستخبارى العربي وتبادل المعلومات بين الدول".

وأوضح الكاتب الصحفي، أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن أمن الخليج العربي وشعوبه جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، وظهر ذلك في العديد من الأمور ومعالجة وتنسيق المواقف المصرية الخليجية.

قمة جدة أمن الخليج العربي الدور المصري مصر والعرب الطاهري

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمدينة الصف فى الجيزة

"إصلاح البنية التحتية-الصرف الصحي".. ندوة لمركز النيل بزفتى في الغربية

رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية لـ"الدستور": الوسطاء 70% من أزمة أسعار الفراخ

كولر يتمسك بالتعاقد مع نجم فيوتشر

"اقتصادية قناة السويس": إطلاق خدمة تموين السفن بالوقود الأخضر فى المستقبل القريب

مصرع وإصابة 3 بحادثين منفصلين في أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي