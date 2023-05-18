الطاهرى: أمن الخليج وشعوبه جزء لا يتجزأ من أمن مصر

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مصر تتعامل مع التحديات العربية منذ عام 2014، على أنها مسئولية مصرية حاضرة دائمًا، ومسئولية تاريخية، فلا يوجد ملف عربي مشتعل لم تتدخل فيه مصر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأضاف خلال تواجده في جدة عبر قناة "إكسترا نيوز": "لا يفوتنا الدور المصري في ليبيا ومعالجة الكثير من الأمور رغم ما تمر به ليبيا الآن، ولولا ما فعلته مصر خلال السنوات الماضية لكان الوضع أصبح أكثر سوءًا".

وتابع: "لا يفوتنا الدور المصري المستمر والدائم سواء بإعادة الزخم الدولي للقضية الفلسطينية والتمسك بثوابتها، وكذلك الممانعة المصرية لما يُسمى "صفقة القرن"، والدور المصري المتجدد على الدوام في حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين مع كل اعتداء إسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك إعادة إعمار غزة".

وواصل: "نزعت مصر فتيل الأزمة في لبنان، قبل أن تسير الأمور في طريق لا تُحمد عقباها، والدور المصري لكي يعود العراق لمنظومة العمل العربي المشترك، كما لا يفوتنا الدور المصري لمكافحة الإرهاب من المشرق للمغرب، وما تأسس بعد ذلك من تفاهمات عربية تأخرت كثيرًا مثل المنتدى الاستخبارى العربي وتبادل المعلومات بين الدول".

وأوضح الكاتب الصحفي، أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن أمن الخليج العربي وشعوبه جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، وظهر ذلك في العديد من الأمور ومعالجة وتنسيق المواقف المصرية الخليجية.