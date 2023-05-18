الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عبر جولة بالواقع الافتراضي.. السياح يعايشون الهجوم الذري على هيروشيما

هيروشيما
هيروشيما

بدأت شركة يابانية في تنظيم جولات عبر الواقع الافتراضي، لمدينة هيروشيما، قبل وخلال وبعد الهجوم الذري الذي وقع في السادس من أغسطس 1945.

ففي أحد شوارع هيروشيما، يتلفت سائح حوله، لكن بدلا من رؤية ضفاف النهر النابضة بالحياة، يجد نفسه أمام مشهد مرعب وسط جثث محترقة وألسنة لهب.
يعد المشهد ضمن جولة تستند إلى الواقع الافتراضي تتيح للناس رؤية المدينة قبل وخلال وبعد الهجوم الذري.

- فهم تداعيات الهجمات النووية بشكل أفضل

قد تكون تجربة مزعجة، لكن هيروشي ياماغوتشي الذي بدأت شركته مؤخرا تنظيم الجولات يرى أن بإمكانها مساعدة الناس على فهم تداعيات الهجمات النووية بشكل أفضل والتعرف على الشكل الذي كانت عليه المدينة قبل ذلك.

وقال هيروشي (44 عاما) لفرانس برس "أعتقد أن حتى بعض الأشخاص الذين عاشوا في هيروشيما لا يعرفون بأن ما باتت الآن حديقة السلام كانت مدينة متكاملة يعيش فيها الناس، وتابع عبر اختبارها بشكل معمّق وعدم الاكتفاء برؤيتها في الصور، يسهل فهم الأمر أكثر".

- تفاصيل الجولة

تبدأ الجولة عند ما يعرف حاليا باستراحة حديقة هيروشيما التي كانت تستخدم من قبل اتحاد تقنين الوقود عند وقوع الهجوم.
تقع الاستراحة على بعد 170 مترا فقط عن مركز الانفجار وقتل جميع الأشخاص الـ37 الذين كانوا في المبنى وقت الهجوم باستثناء واحد.


كان الناجي الوحيد في القبو عندما انفجرت القنبلة وتستند الجولة جزئيا إلى مشاهداته عندما خرج والتي بقيت تطارده بقية حياته، في المجمل، قضى حوالى 140 ألف شخص في الهجوم وتداعياته.


عملت شركة ياماغوتشي "تابيماتشي غيت هيروشيما" مع قسم الأرشيف في المتحف التذكاري للسلام وصحيفة محلية وشهادات الناجين لوضع مقاطع صور واقع افتراضي لخمس محطات حول حديقة السلام.


ويسير المشاركون على طريق حاملين سماعات يضعونها على رؤوسهم عند كل محطة، ما يسمح لهم بعيش التجربة في المنطقة كما كانت قبل القنبلة وأثناء الهجوم وبعد إعادة الإعمار، وأُطلقت الجولة التي تستمر مدة ساعة وتعقبها حلقة نقاش عام 2021.

- مثيرة للإعجاب


-يؤكد سرجيو وانغ (64 عاما) الذي قدم من البرازيل وجرّب أول محطة في الجولة هذا الأسبوع أنها "مثيرة للإعجاب".
ويقول "عندما تبدأ، يكون هناك شخصان على الجسر وفجأة.. يُسمع صوت الطائرة ومن ثم وميض وكأن قنبلة انفجرت".
ويضيف "أعتقد أن الأمر مذهل بالنسبة لي إذ لم يسبق أن رأيت شيئا كهذا من قبل. يمكنك التجول في المكان واستكشاف ما ترغب به".


وأفادت ميغومي تابوتشي (60 عاما)، وهي إحدى سكان هيروشيما التي انتقلت إلى المدينة قبل ثلاث سنوات "تمكنت من التعرّف بشكل واقعي على ما كان الوضع عليه".


وأضافت "كانت المشاهد واضحة إذ يظهر الناس وهم يتجولون في المكان".
يوضح ياماغوتشي أن البعض اعتبروا التجربة غامرة جدا إلى حد أنهم انهاروا أو قطعوا الجولة.
لكن الأطفال الذين تُعرض لهم نسخة مختلفة ومنمقة أكثر، يدركون الأمور بسهولة أكبر عن طريق الواقع الافتراضي مقارنة بصور الماضي الجامدة، على حد قوله.


وتركّز شركة ياماغوتشي على أنشطة سياحية أخرى، إلا أنه يشعر بارتباط عاطفي بمشروع جولة السلام نظرا لكونه من أحفاد الناجين من القنبلة.
ويقول "أريد بأن أظهر وجود ماض قبل ذلك ووجود مدينة أعاد كثيرون بناءها".

هيروشيما ضفاف النهر الواقع الافتراضي هيروشي ياماغوتشي الهجمات النووية فرانس برس حديقة السلام حديقة هيروشيما البرازيل

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية لـ"الدستور": الوسطاء 70% من أزمة أسعار الفراخ

رئيس مجلس الوزراء يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية الودى بالصف

إصابة شخص سقط من عقار بمدينة 6 أكتوبر

مديرة تسويق تتهم الموسيقار هانى مهنا بخدش سيارتها

"ليس جديدًا على مصر".. مفوضية اللاجئين تشيد بجهود استقبال النازحين من السودان

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 3 كيانات على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي