عبدالمنصف يحتوي أزمة حراس الزمالك ويفرض نظام التناوب بين عواد وصبحي

نجح محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في احتواء أزمة حارسي الفريق محمد عواد ومحمد صبحي بعد أن رفض عواد في المباراة الماضية أن يجلس على دكة البدلاء لمحمد صبحي وطلب من عبد المنصف ضرورة إعطائه الفرصة للعب كحارس أساسي.

وهدد عواد بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم في حالة عدم مشاركته في المباريات المقبلة.

‏وعقد عبد المنصف جلسة مع الحارسين عواد وصبحي وطلب منهما بذل أقصى جهد في التدريبات وأنه سيكون حريصا على مشاركة الحارسين بالتناوب في المرحلة المقبلة وسيكون للحارس الأفضل صاحب الفورمة العالية المشاركة في عدد أكبر في المباريات ولكن سيكون بالتناوب في بعض المباريات حتى لا يفقد الحارس البديل حساسية المشاركات في المباريات.

وأوضح أنه سيعطي الفرصة للحارس الثاني وتجهيزه في نفس الوقت حتى لا يفقد فورمته العالية وحتى يحافظ على مكانته في المنتخب الوطني.

وأكد عبد المنصف لمحمد عواد أنه سيحصل على فرصته في المباريات القادمة وسيشارك أساسياً بالتناوب مع صبحي وطلب من الجميع بذل أقصى جهد وتفهم الأمر لأن مركز حارس المرمى هو مركز واحد فقط ولا بد أن يراعيا مصلحة النادي رغم حرصهما على مصلحتهما.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة أسوان اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.