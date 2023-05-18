أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستضيف دورة تدريبية للحفاظ على البيئة

استضافت الأكاديمية بصفتها عضو برنامج TRAINAIR PLUS، دورة تدريبية دولية بنظام المنصة الافتراضية virtual في مجال الحفاظ على البيئة بعنوان CORSIA، بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني العالمي ICAO، في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 ووفقا لرؤية وزارة الطيران المدني المصري للحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن محركات الطائرات وانطلاقا من استراتجيتها للحفاظ علي البيئة ومواجهه الأثار المترتبة على التغيرات المناخية في مجال الطيران والتي تأتي في مقدمة أولويات الشركة القابضة مصرللطيران.

وتناولت الدورة التدريبية موضوعات خاصة بمراقبة وإعداد التقارير الخاصة بالانبعاثات الكربونية، وقد اجتاز الدورة التدريبية بنجاح جميع المشاركين من قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران وكذلك عملاء الأكاديمية من مختلف الدول مثل ماليزيا وكينيا وأيرلندا والهند.

وتسعى الأكاديمية لاستضافة المزيد من الدورات التدريبية المماثلة بهدف تغطية الاحتياجات التدريبية المحلية وتعزيز تسويق تلك الدورات عالميا.