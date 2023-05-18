الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في يومها العالمي.. تعرف على أسعار دخول المتاحف والأماكن الأثرية

المتحف المصري
المتحف المصري

يحتفل العالم باليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق اليوم 18 مايو تم بتحديده المجلس الدولي للمتاحف "الأيكوم" عام 1977 بهدف زيادة الوعي بأهمية المتاحف في تطوير المجتمعات ونشر الثقافات المختلفة من كل عام.

وأصبح اليوم العالمي للمتاحف أكثر شعبية بشكل متزايد منذ إطلاقه، مع مشاركة 20 ألف متحف في أكثر من 90 دولة في يوم المتحف العالمي لعام 2009، وفي عام 2012، قفز عدد المتاحف المشاركة إلى 30 ألفا في 129 دولة.

وتزامناً مع احتفال العالم باليوم العالمي للمتاحف في 18 مايو، يرصد موقعنا“ الدستور ”في السطور التالية أسعار دخول المتاحف والأماكن الأثرية للذهاب والاستمتاع وتقضيه وقت ممتع مع الأسرة.

تعرف على أسعار دخول المتاحف والأماكن الأثرية

في اليوم العالمي للمتاحف يمكنك الآن زيارة الأماكن الأثرية مع الأهل والأصدقاء وتعلم الكثير من المعلومات من تاريخ وطن الحبيب وإليكم التفاصيل:

1- المتحف المصري الكبير: سعر التذكرة 75 جنيهًا.
2- أهرامات الجيزة: 60 جنيهًا للمصري، و30 جنيهًا للطالب
3- قلعة صلاح الدين: 60 جنيهًا للمصري، و30 جنيهًا للطالب المصري.
4- قصر البارون: 60 جنيهًا للمصري، و30 جنيهًا للطالب.
5- قلعة قايتباي بالإسكندرية: 60 جنيهًا للمصري، و30 جنيهًا للطالب المصري.
6- وادي الملوك بالأقصر: 60 جنيهًا للمصري، و30 جنيهًا للطالب المصري.
7- قصر محمد على بشبرا: 60 جنيهًا للمصري، و30 جنيهًا للطالب المصري.
8- معبد الكرنك بالأقصر: 40 جنيهًا للمصري، و20 جنيهًا للطالب.
9- معبد الأقصر: 40 جنيهًا للمصري، و20 جنيهًا للطالب.
10- معبد حتشبسوت: 40 جنيهًا للمصري، و20 جنيهًا للطالب.
11- معبد فيله: 40 جنيهًا للمصري، و20 جنيهًا للطالب.
12- معبد كوم أمبو: 40 جنيهًا للمصري، و20 جنيهًا للطالب.
13- معبد أدفو: 40 جنيهًا للمصري، و20 جنيهًا للطالب.

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