الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صيدلي بالمنوفية: الحوار الوطني أهم "الأساليب الناجحة" لبناء دولة متقدمة

دكتور ذكى ماضي
دكتور ذكى ماضي

قال الدكتور ذكي ماضي، صيدلي من محافظة المنوفية، إن الحوار الوطني من أهم الأساليب الناجحة في بناء الدول المتقدمة، إذ أن الحوار من أقدم الطرق وأنفعها للوصول لفكر متقارب وبناء دوله قوية. 

وأضاف ماضي لـ"الدستور"، أن الحوار الوطني أتاح لكل من أصابه اليأس من المشاركة أو توصيل فكرة ستعود على وطنه بالنفع الفرصة للمشاركة الفعالة والمؤثرة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي أتاح للجميع المشاركة من أحزاب ونقابات ومرآه وجميع أطياف الشعب ومؤسسات المجتمع المدني، وكل هذه الأفكار والمقترحات ستكون محصلتها خدمة الوطن ورفعته.

وأكد دكتور ذكي ماضي أن أي مشارك سيكون مرحب به سواء أتيحت له الفرصة أو لم يوفق في التواجد على طاولات الحوار الوطني، إذ أطلقت الدولة المشاركة “أونلاين” وسيتم تلقي وفرز وعرض جميع المقترحات المجدية من خلال هذا الرابط الذي يعد بادرة رائعة لم تحدث من قبل.

وأكد على أنه من أهم الملفات التي يحب عرضها على طاولة الحوار الوطني، هي ملف الزراعة الثروة السمكية، التي يجب أن يتم الاهتمام بهم ودمجهم بشركات قابضة لرعاية هاتين الملفين، اللذان سوف يدخلان ويدرا عائد ضخم لمجابهة ألازمه الاقتصادية ونتفادى بسلام أزمه يمر بها العالم بالكامل.

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