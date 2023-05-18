الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية ببنها وطوخ وكفر شكر

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم وأحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها والدكتور جمال سلامة مدير هيئة التأمين الصحي بالقليوبية سير الامتحانات بالشهادة الاعدادية بمدرستي النور للمكفوفين وناصر الإعدادية بمدينة بنها، ومدرسة تصفا الإعدادية بمركز كفر شكر ومدرسة السفاينة الإعدادية بمركز طوخ.

وتابع المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم أداء الطلاب والطالبات للإمتحانات بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، مؤكدًا خلال جولته التفقدية باللجان على توفير الجو الملائم والهادىء للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية، خلال سير الامتحانات من أجل سلامة وصحة الطلاب وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك. 

وقال المحافظ، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلبة والطالبات .

كما تم مخاطبة رؤساء المدن والأحياء لإزالة كافة المخلفات والاهتمام بالنظافة في محيط المدارس، والتنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمراجعة نظافة أسوار الإدارات والمدارس التابعة لها. 

وأضافت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ (102816)  طالبا وطالبة، موزعين على (443) لجنة امتحانية ، منهم عدد (431) لجنة لعدد (102057( طالب وطالبة لشهادة الإعدادية العامة وعدد (١ ) لجنة لعدد (٦) طلاب مكفوفين ، وعدد (٥) لجان لعدد (٤٣) لطلاب  الصم وضعاف السمع ، وعدد 6 لجان للشهادة الإعدادية المهنية بواقع (711) طالب وطالبة، وذلك على مستوى ١٢ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن  محافظة القليوبية.

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أى مشكلة فور حدوثها.

الشهادة الاعدادية اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم

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