الطاهري: قمة جدة فرصة ذهبية لـ"تصفير" الخلافات العربية

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن انعقاد قمة جدة فرصة ذهبية لـ"تصفير" خلافات المنطقة العربية.

وأضاف الطاهري خلال تواجده في جدة عبر قناة "إكسترا نيوز": “القادة العرب سيحثون كل الأمور، وخاصة السودان التي تشكل محورية خاصة لأنها دولة تتمتع بموقع استراتيجي بالغ الأهمية وتطل على البحر الأحمر وتتواجد جغرافيتها السياسية مع مناطق وسط إفريقيا، وهذه المناطق تمر بسيولة أمنية”.

وأوضح أن كل هذا ينعكس بطبيعة الحال على منظومة الأمن العربي الإقليمي والذي يواجه تحديات كبرى أيضا في مقدمتها "الأمن المائي"، مؤكدا أن هناك الكثير من الأمور والملفات التي تعزز من أهمية قمة جدة وانعقادها في هذا التوقيت.

وتابع: "محددات الدور المصري دائما واضحة عدم التدخل في شئون الدول الداخلية، دعم الدولة الوطنية في المنطقة العربية، تعزيز التعاون العربي، منع التدخل الأجنبي في القضايا العربية، دعم التنمية في الأقطار العربية وغيرها من الأمور والتي تأثرت بها الدول العربية بشكل كبير مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وماتبعها من التضخم الاقتصادي".