الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بالنصب على المواطنين بالغربية بزعم تسفيرهم للخارج

متهم
متهم

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية) بتضرره من آخر لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره وتوفير فرصة عمل له بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج ومن بينهم المُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم تسفيره إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل له – على خلاف الحقيقة – ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

الداخلية جرائم الأموال العامة محافظة الغربية

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى حث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بسبب "عصابة"

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الخميس

"بيخلّص حق ابنه".. طالب يطعن زميله ووالد المصاب ينتقم بالطالبية

"زراعة البحيرة": متابعة مستمرة لتوريد القمح فى جميع أنحاء المحافظة

خبير اقتصادى: مصر تخطط للوصول لـ8% من السوق العالمية للهيدروجين الأخضر

فوربس: غضب المصريين من مسلسل كليوباترا أجبر نتفليكس على غلق التعليقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي