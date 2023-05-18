ضبط متهم بالنصب على المواطنين بالغربية بزعم تسفيرهم للخارج

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية) بتضرره من آخر لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره وتوفير فرصة عمل له بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج ومن بينهم المُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم تسفيره إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل له – على خلاف الحقيقة – ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.