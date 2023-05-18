الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يعلن القبض على 6 إرهابيين فى مناطق متفرقة

عنصر إرهابي تحت قبضة
عنصر إرهابي تحت قبضة الأمن العراقي

أعلن العراق، اليوم، عن القبض على 6 إرهابيين في مناطق متفرقة.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، في بيان، أنه استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وبإشراف مباشر من قبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبدالوهاب الساعدي، شرعت قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع فوج مكافحة الإرهاب (السليمانية)، في القبض على مطلوبين اثنين في محافظة السليمانية.

وأضاف أنه بالتعاون مع مديرية مكافحة الإرهاب (أربيل) تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين، والذي كان يشغل منصب آمر كتيبة دفاع جوي في ولاية دجلة سابقا، مبينا أنه تم إلقاء القبض أيضا على (3) إرهابيين في قضاء الفلوجة وآخر في مدينة الموصل، مع الاستيلاء على كدس عتاد في قضاء الشرقاط.

وتلاحق القوات العراقية ضمن عمليات عسكرية متواصلة عناصر تنظيم داعش، ويتركز أغلبها عند المناطق الحدودية والنائية التي تنشط عندها الخلايا الإرهابية.

العراق إرهابيين محمد شياع السوداني مكافحة الإرهاب الإرهاب

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