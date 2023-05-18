أحمد الطاهري يكشف دلالات انعقاد قمة جدة في هذا التوقيت

تحدث الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن دلالات انعقاد قمة جدة في هذا التوقيت، لافتا إلى أن هناك دلالات عدة لانعقادها.

وأضاف خلال تواجده في جدة عبر قناة "إكسترا نيوز": "استمرارية انعقاد القمم العربية بعد قمة الجزائر، يعد مؤشرا عربي وفهم جمعي عربي لإتاحة أكبر لدور الجامعة العربية لتطلع بدورها بعد فترة من الركود مما أثر على مسار العمل العربي.

وتابع: "قمة جدة تناقش عدة ملفات، وتتقابل خلالها العديد من المسارات، هناك مسار اقتصادي ومسار إنساني، ومسار سياسي أمني".

وحول المسار السياسي الأمني، أوضح أن القمة تعقد وبؤر التوتر في المنطقة العربية لم تتعافى بعد بالشكل الكافي، بل أضيف إليها العديد من البؤر مثل ما نراه في السودان الشقيق والذي يحمل خطورة تكسب النظام العربي المزيد من الأحمال والتحديات.