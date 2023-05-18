فريق المعمل المرجعي بـ"القابضة لمياه الشرب" يتفقد محطات أسيوط والوادي الجديد

استقبل قطاع المعامل و الجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، فريقا من المعمل المرجعي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة جميع المحطات المياه الشرب بمحافظة أسيوط.

جاء ذلك ضمن الخطة الدورية من قبل المعمل المرجعي لمتابعة شركات المياه علي مستوي الجمهورية، وأخذ الفريق بأخذ عينات لتحليلها (كيميائية وبيولوجية وميكروبيولوجية ) لمتابعة جودة مياه الشرب في محطات مياه الشرب والشبكات بجمع فروع الشركة علي مستوى المحافظة ومعرفة السلبيات منها ورصدها لتلاشيها.

وأشار المهندس على الشرقاوي رئيس الشركة، إلى اهتمام الدولة بقطاع مياه الشرب الصرف الصحي وضخ المزيد من الاستثمارات لإنشاء محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي سواء من معالجة ورفع وشبكات الصرف الصحي وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المحطات، ما يعكس الدور المحوري والهام لقطاع الجودة والمعامل وتعظيم دور المعمل المرجعي في دراسات واعتماد التكنولوجيات، والتقنيات الحديثة لتعظيم الاستفادة وتحقيق العائد من الاستثمارات فى هذا القطاع.

فيما قال الكيميائي إسلام حسانين مدير عام قطاع المعامل والجودة بالشركة، إن الدور الأساسي للمعمل المرجعي هو مراقبة جودة المياه والتحاليل والقياسات المعملية لكل الشركات والمعامل التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقد تم اعتماد المعمل المركزي بشركة أسيوط عام 2023 والذي تم إنشائه كمعمل مركزي مزود بأحدث الأجهزة الدقيقة اللازمة فى العالم لعمل جميع التحاليل العضوية، وغير العضوية، والميكروبيولوجية، حتى يكون المرجعية الرئيسية لجميع معامل الشركة من خلال العينات التي تصل إليه من جميع المحطات والشبكات بمعرفة الإدارات التابعة لقطاع المعامل والجودة والمعمل.

جانب من الجولة