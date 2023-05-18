الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 66 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً، مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها ، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين. 

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ 66 قرار إزالة بنطاق 11 مركز على مساحة 9054 م2 ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ بداية الموجة فى 28 أبريل وحتى الآن 1421 قرار إزالة على مساحة 190413 م2.

وشددت الدكتورة نهال بلبع على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

ئيس عبد الفتاح السيسي إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التعديات على الأراضي البحيرة الدكتورة نهال بلبع

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بالتعاقد مع نجم فيوتشر

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمدينة الصف فى الجيزة

"إصلاح البنية التحتية-الصرف الصحي".. ندوة لمركز النيل بزفتى في الغربية

7 مصابين بانقلاب ميكروباص أعلى المحور في الجيزة

رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية لـ"الدستور": الوسطاء 70% من أزمة أسعار الفراخ

إصابات بـ"طوب مجهول المصدر" في لجنة امتحان بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي