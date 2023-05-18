إزالة 66 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً، مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها ، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ 66 قرار إزالة بنطاق 11 مركز على مساحة 9054 م2 ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ بداية الموجة فى 28 أبريل وحتى الآن 1421 قرار إزالة على مساحة 190413 م2.

وشددت الدكتورة نهال بلبع على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.