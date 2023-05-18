الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: الانتهاء من زراعة 900 شجرة و1000 متر نجيل طبيعي

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال المرحلة الثانية للحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمشاركة 11 وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بإدارة المركبات.

وقال "مختار" إن الحملة تستهدف رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل بالمنطقة الصناعية ومحيطها لتوفير بيئة نظيفة للمستثمرين.

وأضاف أن الأعمال تتضمن زراعة 1000 شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالدقهلية، وأشار إلى أنه تم حتى الآن زراعة 900 شجرة وأيضًا زراعة 1000 متر من النجيل الطبيعي بأنحاء المنطقة على مدار 4 أيام.

وباشرت الحملة أعمالها بإشراف ومتابعة عصام حجاج، مدير عام المتابعة بمكتب محافظ الدقهلية ومحمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال، مدير عام المركبات والدكتور عماد النجار، مدير عام إدارة البيئة والدكتور مصطفى عنان، مدير عام المنطقة الصناعية وذلك بمشاركة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء شملت مراكز ومدن بلقاس وشربين ونبروه وطلخا وبني عبيد وتمي الامديد وميت سلسيل وحي غرب حي المنصورة وحي شرق المنصورة والسنبلاوين وجمصة، وذلك بإشراف نواب رؤساء هذه المراكز، حيث تم الاستعانة بحفارات ولوادر وسيارات نقل قلاب ومعدات التدخل السريع لإدارة المركبات والصيانة بالمحافظة وجهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وقال رئيس جهاز النظافة والتجميل ان الاعمال تشمل تقليم أشجار و تهذيب حشائش وترميم البردورات والجزر الوسطي و غسيل ارصفه ورفع مخلفات واتربه وعمل ارصفه جديده وغسيل الأشجار تحت إشراف جهاز نظافه وتجميل المنصورة وبمشاركة 25 معدهو45 عامل نظافة حيث تم اليوم رفع 40 طن قمامة وأتربة ومخلفات تقليم أشجار وحشائش بالمنطقة وزراعة 200 شجرة وقد سبق خلال الايام الماضية زراعة 700 شجرة بأنحاء المنطقة.

كما استمرت اعمال تحسين مستوي النظافة ورفع القمامة والتجميل بنطاق مركز المنصورة ومدينة جمصه وتمي الامديد وشربين بإشراف ومتابعة رؤساء هذه المراكز والمدن.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها محافظ الدقهلية، حرصًا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الحمله المبكره المنطقة الصناعية

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