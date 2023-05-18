اليوم.. "صناعة النواب" تناقش موازنات العام الجديد للهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الخميس مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024 بشأن وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها فيما يخص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وبلغت الاعتمادات المقدرة لاستخدامات الموازنـة العامـة نحـو 4.349.2 مليار جنيه موزعة بين المصروفات البالغة نحو 2.990.9 ملیار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 4.42 مليار جنيه وأخيراً سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 1.315.9 مليار جنيه.