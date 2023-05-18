افتتاح مقر "الاعتماد والرقابة الصحية" بأسوان

افتتح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، المقر الرسمي لفرع الهيئة بمحافظة أسوان، وذلك في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي بالمحافظة التي تخدم ما يقرب من مليون وستمائة الف منتفع بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، قام الدكتور أحمد طه، والوفد المرافق له، الذي ضم الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتور سعيد محمود، مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع، بجولة تفقدية داخل الفرع، أعقب ذلك اجتماعًا موسعًا مع كل العاملين استعرضت خلاله د. رحاب علي، مدير فرع الاعتماد والرقابة الصحية بأسوان، أنشطة الفرع، وتفاصيل الخريطة الصحية بالمحافظة.

وخلال اجتماعه مع فريق العمل بالفرع، أكد أحمد طه، أهمية تعريف المنشآت الصحية بالمحافظة بمعايير الجودة الصادرة عن GAHAR وتقديم كافة أوجه الدعم الفني للمنشآت على اختلاف أنواعها من (وحدات ومراكز صحية – مستشفيات – مراكز أشعة – معامل تحاليل - مراكز علاج طبيعي – مراكز طبية متخصصة)، إلى جانب المتابعة الميدانية لضمان تطبيق معايير واشتراطات الجودة داخل المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة بالهيئة.

وفي ذات السياق، استعرض الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئةالعامة للاعتماد والرقابة الصحية، خطة الفرع خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء الفرع هو أن تتمكن الهيئة من القيام بأدوارها داخل المحافظة لتسهيل الإجراءات على المنشآت الصحية دون التقيد بالمركزية وتحفيزها على التسجيل من خلال تلقي طلب التسجيل المنشآت وتوضيح أهمية وكيفية دخول منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تقديم الدعم الفني لهذه المنشآت لرفع قدراتها على التقييم الذاتي ثم الرقابة على المنشآت المسجلة بالهيئة لضمان استمرار حصول المنتفعين على خدمة صحية ذات جودة عالمية.

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