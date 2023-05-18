الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح مقر "الاعتماد والرقابة الصحية" بأسوان

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، المقر الرسمي لفرع الهيئة بمحافظة أسوان، وذلك في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي بالمحافظة التي تخدم ما يقرب من مليون وستمائة الف منتفع بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، قام الدكتور أحمد طه، والوفد المرافق له، الذي ضم الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتور سعيد محمود، مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع، بجولة تفقدية داخل الفرع، أعقب ذلك اجتماعًا موسعًا مع كل العاملين استعرضت خلاله  د. رحاب علي، مدير فرع الاعتماد والرقابة الصحية بأسوان، أنشطة الفرع، وتفاصيل الخريطة الصحية بالمحافظة.

وخلال اجتماعه مع فريق العمل بالفرع، أكد أحمد طه، أهمية تعريف المنشآت الصحية بالمحافظة بمعايير الجودة الصادرة عن GAHAR وتقديم كافة أوجه الدعم الفني للمنشآت على اختلاف أنواعها من (وحدات ومراكز صحية – مستشفيات – مراكز أشعة – معامل تحاليل -  مراكز علاج طبيعي – مراكز طبية متخصصة)، إلى جانب المتابعة الميدانية لضمان تطبيق معايير واشتراطات الجودة داخل المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة بالهيئة.

وفي ذات السياق، استعرض الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئةالعامة للاعتماد والرقابة الصحية، خطة الفرع خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء الفرع هو أن تتمكن الهيئة من القيام بأدوارها داخل المحافظة لتسهيل الإجراءات على المنشآت الصحية دون التقيد بالمركزية وتحفيزها على التسجيل من خلال تلقي طلب التسجيل المنشآت وتوضيح أهمية وكيفية دخول منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تقديم الدعم الفني لهذه المنشآت لرفع قدراتها على التقييم الذاتي ثم الرقابة على المنشآت المسجلة بالهيئة لضمان استمرار حصول المنتفعين على خدمة صحية ذات جودة عالمية.

IMG-20230518-WA0005
IMG-20230518-WA0005
IMG-20230518-WA0004
IMG-20230518-WA0004
IMG-20230518-WA0003
IMG-20230518-WA0003
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية منظومة التأمين الصحي افتتاح مقر رسمي للهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية فى أسوان اجتماع

الأكثر قراءة

خبير اقتصادى: مصر تخطط للوصول لـ8% من السوق العالمية للهيدروجين الأخضر

الحكومة تنفى حث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بسبب "عصابة"

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الخميس

"زراعة البحيرة": متابعة مستمرة لتوريد القمح فى جميع أنحاء المحافظة

"بيخلّص حق ابنه".. طالب يطعن زميله ووالد المصاب ينتقم بالطالبية

كولر يدرس بعض التعديلات فى تشكيل الأهلى أمام الترجى التونسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي