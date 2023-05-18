مصرع عامل تناول "قرص غلة سام" بطريق الخطأ فى سوهاج

لقي عامل مصرعه، جرّاء تناوله أقراص حفظ الغلال السامة داخل منزله، عن طريق الخطأ ناحية دائرة قسم شرطة أول سوهاج، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى التعليمي.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود إشارة من المستشفى التعليمي لقسم أول سوهاج بوصول المدعو "محمد م ف ب" 36 عامًا، ويقيم دائرة القسم، مصابًا بانخفاض بضغط الدم ونقص حاد بالأكسجين بالدم، وتوفي حال تقديم الإسعافات اللازمة له.

وأفادت زوجته ع ط م 29 عامًا، ربة منزل– وتقيم بذات الناحية، وشقيقه م ف ب 33 عامًا، ويقيم دائرة مركز المنشاة، بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ وتوفي حال تقديم الإسعافات اللازمة له.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة، التي صرحت بدفن الجثمان عقب انتفاء الشبه الجنائية.