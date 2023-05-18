الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زراعة البحيرة": متابعة مستمرة لتوريد القمح فى جميع أنحاء المحافظة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

قام المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، يرافقه الدكتور محمد السيد نوار، مدير عام الزراعة، المهندس محمود عبدالمجيد هليل، مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، وذلك لمتابعة توريد محصول القمح بصوامع زاوية غزال بمركز دمنهور.

وبدأ موسم الحصاد هذا العام بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وقيادات الزراعة والمهندس كامل غطاس سكرتير عام مساعد المحافظة، حيث تم افتتاح موسم الحصاد من قرية معنيا بمركز ايتاى البارود، ثم بدء موسم توريد محصول القمح للشون والصوامع داخل صومعة زاوية غزال بدمنهور، وهي أكبر صوامع الغلال بالبحيرة.

من جانبه، أعلن المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، عن بدء موسم توريد القمح بالمحافظة للعام الحالي بكل الشون والصوامع المخصصة لاستقبال الأقماح المحلية، مضيفًا أنه تم تحديد سعر القمح المنتج محليًا على حسب درجات النظافة، حيث تم تحديد سعر القمح  بناء على القرار رقم 67 الصادر فى 4/2023درجة نظافة 22,5 بــ 1450 جنيهًا، ودرجة 23 بمبلغ 1475 جنيها، ودرجة 23,5 بقيمة 1500 جنيه وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.  

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم حصاد 222125 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام، والتى تبلغ 335 ألف و 830 فدان، موجها بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، وضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

كما أكد المهندس بدر محمد بدر، ضرورة تكثيف الجهود لاستقبال محصول القمح داخل الشون والصوامع المختلفة بكافة مراكز المحافظة، مضيفا أنه تم تشكيل لجان موسعة لإستلام الأقماح المحلية الموردة فى 29 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة ، حيث تم توريد 181417 طنًا و487 ك حتى اليوم.

وأوضح الدكتور محمد السيد نوار مدير عام الزراعة بالبحيرة، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام تبلغ 335830  فدانا، وأن إجمالى عدد الشون والصوامع كافية لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام، لافتا إلى أن لجان الإستلام تتكون برئاسة عضو من مديرية التموين، وعضوية عضو من مديرية الزراعة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من جمعية القبانية، وعضو من الجهات المسوقة.

وأشار المدير العام ،إلى أن رئيس لجنة استلام القمح بصومعة زاوية غزال، يقوم بتنفيذ عدة خطوات لابد من اجتيازها لإستلام الأقماح وتوريدها إلى الشون والصوامع، وأهم شروط استلام الأقماح هو درجة الجودة و التى يتم ترتيبها من الأعلى وهو 23 ونصف ثم 23 ثم 22 ونصف وهى أقل درجة نقاء.

 

 

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