الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالقاهرة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

بدأ اليوم الخميس، الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، في ثاني أيام انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022 - 2023.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، في اللجنة الثانية، اليوم، الامتحان في مادة التربية الدينية.

كان أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، قد شدد على رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارت التعليمية الـ٣٣، ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والعمل دائما على إزالة أى صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم.

كما شدد "موسى"، على ضرورة عدم اصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

وقام مدير المديرية، بالتنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، بتصحيح أوراق الإجابات في نفس يوم الامتحان، مع تحرى الدقة في التصحيح حتى يأخد كل طالب حقه، مشدداً على مراجعة أوراق إجابات الطلبة الأوائل للشهادة الإعدادية وتوقيع الموجة الأول عليها قبل تسليمها للمديرية لمراجعتها .

كما طالب مدير المديرية، بضرورة الإنتهاء من رصد الدرجات أولاً بأول والمراجعة الدقيقة، وسرعة إرسال النتيجة عقب الإنتهاء منها، وتحري الدقة فى رصد الدرجات وعدم إعلان النتيجة إلا بعد وصول الفاكس الخاص ببدء إعلانها من المديرية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة

المواد المتبقيه من جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة:

-السبت 20/5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

-الأحد 21/5: اللغة الأجنبية

-الإثنين 22/5: الهندسة، التربية الفنية

-الثلاثاء 23/5: العلوم

2022 2023 التربية والتعليم التربية الفنية الاجتماعية إعدادية الدراسات الاجتماعية الثلاثاء المقبل التربية الدينية العام الدراسى الحالى 2022 العام الدراسي الحالي الشهادة الاعدادية

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