الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينها عروض ملتقى المدرسة العربية للسينما.. أبرز فعاليات صندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم الخميس العديد من الأنشطة الفنية والثقافية عبر مراكزه الإبداعية والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

 

ففي السابعة مساء، تحتضن سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، عرض مجموعة متميزة من أعمال خريجي المدرسة، والتي تبدأ بعرض فيلم تسجيلي عن المدرسة، يليه فيلم تسجيلي "لفة مع دينا" من إخراج أمينة عبدالمجيد من مصر، فيلم روائى قصير "المهمة" من إخراج رشا هاشم من اليمن.

 

ويليه فيلم تسجيلي "ماكيت السيارة المجسمة في صناعة الفيلم السينمائي" من إخراج فريد حاكم من العراق .

 

ــ عازف العود "يوسف عباس" بقبة الغورى

وفي الثامنة مساء، يستضيف مركز إبداع قبة الغورى، حفل لعازف العود "يوسف عباس"، يتضمن برنامج الحفل مقطوعات من تأليفه، بالإضافة إلى باقة مختارة من أجمل ألحان أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بمشاركة عازف البيانو مفدى هانى، إبرام سمير على الباص جيتار، وإيقاعات محمد شبل.

 

ــ أمسية "فى حب مصر" بالأمير طاز

وفى السابعة مساءً يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز، أمسية شعرية غنائية بعنوان "فى حب مصر" مع الشاعر والإعلامي أسامه سمير، تتضمن الأمسية مجموعة من الأغاني الوطنية أداء الأصوات الشابه: ملك، هشام صالح ومحمود نصار منها: "يا بلادى يا بلادي بحبك يابلادى"، " تتحب والله" ، "مصر التي في خاطرى"، " بتعبد في محرابك"، "مصر جميله " ،" و" عظيمة يامصر"، بالإضافة إلى أغاني الزمن الجميل منها " تلات سلامات"، "سيرة الحب"، و"من حبي فيك يا جاري".

 

ــ حفل فرقة كردان ببيت السحيمي

كما يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، في الثامنة مساء، حفل فني موسيقي والذي تحييه فرقة " كردان " للموسيقي والغناء، قيادة المايسترو علي المنسي.

 

 تقدم الفرقة باقة من أغاني الطرب الأصيل من بينها: "قارئة الفنجان"، " تمر حنة "، " افرح يا قلبي"، " حبك جننا"، "أنساك"، " إن راح منك يا عين "، " حلوين من يومنا والله"، " هوا يا هوا "، " إن كنت ناسي"، " من حبى فيك يا جارى "، " رمش عينه "، "على حسب وداد"، بالإضافة الي عدد من المقطوعات الموسيقية .

 

ــ الفنان ناصر حسن وفرقته بقصر الأمير بشتاك

وفي السابعة مساء، يحتضن مركز إبداع قصر الأمير بشتاك، حفل فني يحييه الفنان ناصر حسن وفرقته الموسيقية، بقيادة المايسترو مدحت حميدة.

 

ــ افتتاح الدورة التاسعة لمسابقة الفنون البصرية

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ  يفتتح في مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، معرض نتائج أعمال الدورة التاسعة لمسابقة الفنون البصرية 2023.

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