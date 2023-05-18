اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، في ثاني أيام انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022-2023.

جدير بالذكر، شدد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارت التعليمية الـ33، ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والعمل دائما على إزالة أى صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم.

كما شدد موسى، على ضرورة عدم اصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم، حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية.

وقام مدير المديرية، بالتنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، بتصحيح أوراق الإجابات في نفس يوم الامتحان، مع تحرى الدقة في التصحيح حتى يأخد كل طالب حقه، مشددًا على مراجعة أوراق إجابات الطلبة الأوائل للشهادة الإعدادية وتوقيع الموجة الأول عليها قبل تسليمها للمديرية لمراجعتها.

كما طالب مدير المديرية، بضرورة الانتهاء من رصد الدرجات أولاً بأول والمراجعة الدقيقة، وسرعة إرسال النتيجة عقب الانتهاء منها، وتحري الدقة فى رصد الدرجات وعدم إعلان النتيجة إلا بعد وصول الفاكس الخاص ببدء إعلانها من المديرية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة

المواد المتبقية من جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة:

-السبت 20/5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

-الأحد 21/5: اللغة الأجنبية

-الإثنين 22/5: الهندسة، التربية الفنية

-الثلاثاء 23/5: العلوم

جدير بالذكر، أنه انطلقت اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2022-2023، لطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة، بداية من اليوم الأربعاء وتستمر لمدة أسبوع، حتى يوم الثلاثاء المقبل.