باحث قانوني بالدقهلية: الحوار الوطني تكليف حل أزمات للشعب المصري

قال السيد رمضان قناوي، باحث قانوني أول بديوان عام محافظة الدقهلية، إن الحوار الوطني تكليف للشعب المصري ويقع على عاتقهم مهمة الوصول لحلول للأزمات.

وأضاف رمضان، أن مصر ستعبر كل الأزمات التي تواجهها بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا أن رئيس الجمهورية يملك من الأفكار التي تحتاجها مصر للنهوض، وهدفه معرفة احتياجات ومتطلبات الشعب المصري.

واستطرد أن الحوار الوطني يتميز بعدم وجود “خطوط حمراء” أو تشدد، ولا يقتصر على فئة معينة.

وناقش الحوار الوطني بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.



وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.



وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت، الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية: وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.



وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.