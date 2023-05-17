برناردو سيلفا يضيف ثاني أهداف السيتي في شباك ريال مدريد

عاد البرتغالي برناردو سيلفا، ليضيف ثاني أهداف مانشستر سيتي في شباك ريال مدريد الإسباني خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين في غياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 37 بعد متابعته للتسديدة المرتدة من الحارس كورتوا قبل أن يضعها برأسه في المرمى.

وكان ريال مدريد قد تقدم للهجوم بعد تلقي شباكه الهدف الأول، لمحاولة تهديد مرمى السيتي وتسجيل هدف التعادل.

واستمر ضغط لاعبي مانشستر سيتي لتسجيل الهدف الثاني، وتأكيد تفوقهم.

وتسلم هالاند الكرة على حدود منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة 26 بعد تمريرة جندوجان، وسدد الكرة بقدمه اليمنى ناحية المرمى ومرة بجوار القائم الأيسر لكورتوا.