الأربعاء 17 مايو 2023
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سياسي

النبراوي ينفي عدم صرف معاشات مهندسي القوات المسلحة بعد نهاية الخدمة

طارق النبراوي
طارق النبراوي

رد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على ما ذكره أحد أعضاء مجلس النقابة الأعلى من أنه -النبراوي-، يهدف إلى عدم صرف معاشات مهندسي القوات المسلحة بعد نهاية الخدمة وحرمانهم من الرعاية الصحية وخضوعهم لاختبار مزاولة المهنة.

وقال النبراوي في تصريحات له: بخصوص مزاعم أحد أعضاء مجلس النقابة التي ادعى فيها عدم صرف معاشات مهندسي القوات المسلحة بعد نهاية الخدمة وحرمانهم من الرعاية الصحية وخضوعهم لاختبار مزاولة المهنة، أؤكد أن كل هذه المزاعم غير صحيحة، وهي محض أباطيل لا أساس لها من الصحة، ولم ولن تحدث، وهي مزاعم  تستهدف الوقيعة وإثارة  الفتنة بين أبناء المهنة الواحدة.

وأكد: كل ممارساتي خلال فترة تقلدي المسئولية طوال السنوات الماضية كنقيب للمهندسين في الفترة (٢٠١٤-٢٠١٨) أو الفترة الحالية منذ العام ٢٠٢٢ حتى الآن لا مكان لهذه المزاعم على الإطلاق، فحقوق المهندسين متكافئة ولا يمكن انتقاص أي معاش أو حق من حقوقهم.

وشدد: لا تفرقة يين المهندسين المنتمين للنقابة وأن ما ينشر يستهدف الوقيعة بيني وبين زملائي من المهندسين في القوات المسلحة، وعلى من ينشر هذه المزاعم أن يثبتها، كما أثق أن هذه المزاعم هي محل سخرية وعدم تصديق من كل من تلقاها، وأشدد على أنني لا أقبل التفرقة بين المهندسين حسب مكان عملهم، فكل المهندسين المسجلين في النقابة خاضعين لقانون النقابة، وأؤكد احترامي لقانون النقابة وحرصي على تنفيذه.

نقيب المهندسين الرعاية الصحية مهندسي القوات المسلحة معاشات مهندسي القوات المسلحة طارق النبراوي

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