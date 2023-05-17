الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

سيد الوكيل فى صالون "حديث الأربعاء": أنا ابن القصة القصيرة

صالون حديث الأربعاء
صالون "حديث الأربعاء"

قال الروائى سيد الوكيل، إنه لأول مرة يتحدث أحدهم عن التجربة النقدية لشخصه، مؤكداً أنه لا يعتبر أن هناك مسافة بين النقد والإبداع وهو ما يستدعى عدد من الأزمات مع الآخرين عند سماع رائيه فى هذا الأمر.

وتابع الوكيل، ضمن فعاليات صالون ”حديث الأربعاء"، الذى ينظه صندوق التنمية الثقافية منذ قليل، للإحتفاء بمجمل أعماله الأدبية، انه ابن القصة القصيرة وهذا يراه آخرين عيب، موضحاً أن الفرق بين الرواية والقصة القصيرةهو فرق تقني لا أكثر.

أضاف أن هناك جيل من الاكاديمين يتحركوا في المسافة بين النقد والإبداع ومنهم محمود الضبع، ومجدي عبد الستار؛ وغيرهم، مشيراً أن المشكلة التي نعيشها في ما يتعلق بالنقد مشكلة فردية بسبب بعض النقاد.

وتابع "ثمة نقد علمي واكاديمي ونقد انطباعي اعلامي كلاهما وظيفي، لكن ثمة حلقة فارغة اعتبرها مسؤولية المبدع، ففي بداية حياة وجدت إبراهيم أصلان يقول لي " انت تحولت لدكتور ليه، ذلك لحديثي في النقد"، اما عما شاهدته اليوم من دكتوره هدى عطية فانه يؤكد على وجهة نظري ورؤيتي في كونها شخصية ناقدة متسلحة بالمعرفة النقدية والإبداعية.

واستطرد في مرحلة الثمانينات ما قلقنا كجيل كامل في مجالات المختلفة هو البحث عن بوابة ونفق من أسر جيل الستينيات، ذلك الحيل هو ابن الايدلوجيا، وهو الذي بيعد عن المسافة بين الذات الموضوع وهو الدخول للكتابة بأفكار مسبقة، وهو ما جعلنا نفكر فى الانحراف عن هذا المسار فمثلا الشاعر الراحل مجدي الجابري هو رائد قصيدة النثر في مصر خلال تلك الفترة، اما "ثلاثية الذات والحياة والوجَود" التي أشارت اليه الدكتور هدى عطية كنت على وعي بجزء كبير منها". 

ولفت الوكيل إلى أن جيله كان لديه نزعة تجريبية، وأنه بعد كل هذه السنوات رصيده فى الرواية ٣ روايات المنشورة فقط، لافتاً إلى انه لديه عدد من الروايات لكنه ليس لديه الجرأة لنشرها.

التجربة النقدية صندوق التنمية الثقافية القصة القصيرة ”حديث الأربعاء محمود الضبع

الأكثر قراءة

"غرفة مقدمي الرعاية الصحية": يجب منح المشروعات الطبية حق الحصول على الرخصة الذهبية

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

مصرع شخصين إثر حادث انقلاب سيارة نقل فى أكتوبر

الزيات: تنفيذ قرارات “الأعلى للاستثمار” يحول مصر إلى منطقة جاذبة للاستثمارات

هل باتت الظروف مواتية لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان؟

السيطرة على حريق داخل مخبز فى منطقة حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟