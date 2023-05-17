ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة وحاول سرقة مبلغ مالي من طالب بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل في اتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة ومحاولة سرقة مبلغ مالي من طالب بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من طالب يفيد بقيام أحد الأشخاص باستيقافه حال سيره بسيارته بدائرة القسم، وحصل على رخصة القيادة بعد ادعائه كونه ضابط شرطة وطلب مبلغ مالي 1000 مقابل إعادة الرخصة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بمنطقة ابني بيتك، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته "سلاح ناري، مبلغ مالي 5 آلاف جنيه" وتم اقتياده إلى ديوان القسم.